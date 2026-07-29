Teknik arıza havuzu kapattı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediyeye ait yüzme havuzu, meydana gelen teknik arıza nedeniyle geçici süreyle kullanıma kapatıldı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut tarafından yapılan açıklamada, yüzme havuzunda tespit edilen teknik arızanın giderilmesi amacıyla bakım ve onarım çalışmalarına başlandığı belirtildi. Dün itibarıyla kullanıma kapatılan havuzda teknik ekiplerin arızanın giderilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Belediye ekiplerince yürütülen bakım sürecinde havuzun teknik sistemlerinin detaylı şekilde kontrol edildiği, gerekli onarım işlemlerinin tamamlanmasının ardından tesisin yeniden vatandaşların kullanımına sunulacağı kaydedildi. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasıyla birlikte yüzme havuzunun 4 Ağustos Salı günü hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği her zaman önceliğimizdir. Yüzme havuzumuzda meydana gelen teknik arızanın giderilmesi amacıyla bakım ve onarım çalışmalarını başlattık. Ekiplerimiz çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından havuzumuzu 4 Ağustos Salı günü yeniden vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Gösterdikleri anlayış için tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.