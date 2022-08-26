Teknofest'de İHA dalında Türkiye ikincisi oldular - Son Dakika
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Teknofest'de İHA dalında Türkiye ikincisi oldular

26.08.2022 20:47
Teknofest'de İHA dalında Türkiye ikincisi oldular

Teknofest'in en zorlu yarışmalarından biri olan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışları'nda Türkiye 2. olarak büyük başarı elde eden Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Kocaseyit öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'yı ziyaret etti.

Teknofest'in en zorlu yarışmalarından biri olan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışları'nda Türkiye 2. olarak büyük başarı elde eden Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Kocaseyit öğrencileri İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'yı ziyaret etti.

Okul Müdürü Mahmut Bulduk öncülüğünde gerçekleşen ziyarette öğrenciler Teknofest Teknoloji Yarışmaları günlerinde yaşadıkları gurur dolu anları Ali Tatlı ile paylaştılar.

Teknofest 2022 Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda dereceye giren Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi ile gurur duyduklarını belirten Tatlı, Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest'e nitelik ve nicelik yönünden katılımın artırılmasına yönelik kentte önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. Gençlerin teknolojiye ve bilime olan yoğun ilgilerinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Tatlı, ülkeyi, şehri ve eğitim camiasını Teknofest'te başarıyla temsil eden öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticiler ve destek veren herkesi tebrik etti.

30 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek olan Teknofest Ödül Törenine Proje Danışman Öğretmeni Yalçın Yılık eşliğinde davet edilen öğrenciler Enes Kesimler, Muhammed Furkan İkikardeş, Arif Mete Işık ve Zeynep Demir gerçekleştirmek istedikleri yeni projeler için İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'ya taleplerini ilettiler. Yarışma süreçlerini takip edeceğini ve gereken desteği sonuna kadar sağlayacağını belirten Ali Tatlı öğrencilerin yeni başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam edeceğine, ilimizi ve ülkemizi daha nice yarışmalarda gururla temsil edeceklerine yürekten inandığını ifade etti. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Teknofest'de İHA dalında Türkiye ikincisi oldular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Teknofest'de İHA dalında Türkiye ikincisi oldular - Son Dakika
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