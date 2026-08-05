TEKNOFEST Mavi Vatan Kayıtları Başladı - Son Dakika
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TEKNOFEST Mavi Vatan Kayıtları Başladı

TEKNOFEST Mavi Vatan Kayıtları Başladı
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Deniz teknolojilerine odaklanan TEKNOFEST Mavi Vatan için kayıtlar açıldı, katılım ücretsiz.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması, "Mavi Vatan" temasıyla TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan için ziyaretçi kayıtları başladı.

Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 20-23 Ağustos tarihlerinde Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturarak denizcilik kültürünü geleceğe taşıyacak.

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanan etkinlikte, TEKNOFEST 2026 kapsamında İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması düzenlenecek.

Öte yandan TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında ziyaretçiler; TCG Savarona, TCG Anadolu, TCG 18 Mart Denizaltısı, TCG Murat Reis Denizaltısı gibi Türk donanmasının gözde gemilerinin yakından görülebileceği gezilere katılabilecek. Türk Donanması sergisi, SAT, SAS ve deniz havacılık birimleri gösterileri, denizcilik kültürü etkinlikleri ve savunma sanayine dair birçok etkinliğin yer alacağı festival ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.

TEKNOFEST Mavi Vatan için ziyaretçi kayıtları başladı, katılım ücretsiz

Katılımın ücretsiz olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan'a giriş yapabilmek için ziyaretçilerin etkinlik öncesinde web adresi üzerinden çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. TEKNOFEST Mavi Vatan'a kayıt yaptırmak isteyen ziyaretçilerin, Türkiye'nin yeni nesil sosyal medya platformu NSosyal hesabının bulunması gerekiyor. Katılımın sınırlı sayıda olduğu etkinlikte her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları ise 09.00-18.00 saatleri arasında yapılabilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TEKNOFEST Mavi Vatan Kayıtları Başladı - Son Dakika

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