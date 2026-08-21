TEKNOFEST Mavi Vatan Kocaeli'de - Son Dakika
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TEKNOFEST Mavi Vatan Kocaeli'de

TEKNOFEST Mavi Vatan Kocaeli\'de
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Kocaeli'de düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, denizcilik ve savunma sanayisini bir araya getiriyor.

Kocaeli'de teknoloji ve savunma sanayisi tutkunlarını denizcilik odağında bir araya getiren TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri ikinci gününde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türkiye'nin denizlerdeki kabiliyetlerini sergilemek amacıyla düzenlenen festivalde, 37 farklı donanma unsuru ve deniz platformu yer alıyor. Etkinlik alanında ziyaretçiler; TCG Anadolu, TCG Barbaros, TCG Salihreis, TCG Turgutreis, TCG Kemalreis, TCG Derya, TCG Tufan, TCG Akçay, TCG Alemdar, TCG İstanbul, TCG Oruçreis, TCG Burgazada, TCG İmbat, TCG Amasra, TCG Sancaktar ve TCG Kalkan'ın yanı sıra tarihi öneme sahip TCG Savarona ile Müze Gemi Yavuz'u da yakından görme imkanı buluyor.

Gösterilere yoğun ilgi

Festival kapsamında Türk donanmasının seçkin birlikleri Sualtı Taarruz (SAT) ile Sualtı Savunma (SAS) komandoları tarafından gerçekleştirilen operasyon tatbikatları ve hava unsurlarının gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Türkiye'nin bağımsız savunma sanayisi vizyonunu yansıtan yerli ve milli teknoloji ürünlerinin sergilendiği alanda, 7'den 70'e her yaştan ziyaretçi platformları yakından inceleyerek hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TEKNOFEST Mavi Vatan Kocaeli'de - Son Dakika

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