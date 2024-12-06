TEKNOSAB Kavşağı hizmete açıldı - Son Dakika
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Yerel

TEKNOSAB Kavşağı hizmete açıldı

TEKNOSAB Kavşağı hizmete açıldı

TEKNOSAB Kavşağı açılışında konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Bursa, Türkiye'nin ekonomik anlamda en önemli şehirlerinden bir tanesi.

06.12.2024 12:17  Güncelleme: 12:22
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TEKNOSAB Kavşağı açılışında konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Bursa, Türkiye'nin ekonomik anlamda en önemli şehirlerinden bir tanesi. Bugün bu kavşakla sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en önemli üretim üslerinden bir tanesi olan TEKNOSAB'ı doğrudan otoyola bağlamış olacağız" dedi.

Bursa'nın ticaret ulaşımını kolaylaştıracak olan TEKNOSAB Kavşağı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Bursa, Türkiye'nin ekonomik anlamda en önemli şehirlerinden bir tanesi. Tarım, turizm ve sanayisiyle ülkemize değer katan, kalkınma hamlesine ciddi katkılar sağlayan bir şehrimiz. Bu şehrin en önemli altyapıları, sanayide ülkemize katkı sağlayan altyapılar. Bugün bu kavşakla sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en önemli üretim üslerinden bir tanesi olan TEKNOSAB'ı doğrudan otoyola bağlamış olacağız. Bu yatırım sayesinde üreticilerimiz, sanayicilerimiz ve çok daha hızlı, konforlu ve rahat bir şekilde işlerini yapabilecekler. Ülkemizde kendi beceriksizliklerini, iş bilmezliklerini farklı modellerle anlatmaya çalışan belediye başkanları var. Biz inanıyoruz ki yol medeniyettir. Eğer trafikten kurtulmak istiyorsanız yol mu yapmak zorundasınız? Eğer bu anlayışla hareket edersek herhalde, Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 'hiç otomobil olmasaydı hiç trafik olmazdı' da diyebilir. Biz bu anlayışın kendi iş bilmezliklerini kapatmaya çalıştığının farkındayız. Biz yol yapmaya devam edeceğiz. Biz ülkemize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bugün geldiğimiz noktada üretim üstlerinin tek tek açılmasıyla ve bu bağlantı yollarının yapılmasıyla farklı bir yatırımı, önemli bir yatırımı Bursa'ya kazandırmış olduk" dedi.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise, "Bu bağlantı kavşağı sadece ulaşım ile alakalı bir konu değil. Türkiye'nin ikinci yüzyılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla, Türkiye'nin üretimde ve ihracatta önünde koyduğu hedefleri yakalamadaki dönüm noktalarından bir tanesi. Otoyol, köprü ve birçok altyapı yatırımları, Türkiye'nin dünya rekabetindeki gücünü her geçen gün arttırmakta. 4 yıl gibi kısa bir zamanda başta kamulaştırma olmak üzere, altyapı yatırımları dahil olmak üzere Türkiye'nin en hızlı yatırımlarından biri olan TEKNOSAB'da bugün bu bağlantı kavşağıyla özellikle dünya pazarlarına olan ulaşımda TEKNOSAB'daki yatırımcılarımızın ciddi anlamda lojistik imkanlarını genişletmiş olduk. 11 tane firmamız üretime başladı. Şu ana kadar 40 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldı. İnşallah 2025'in ikinci çeyreğinde 37 büyük ölçekli firmamız burada üretime başlamış olacak. Allah'ın izniyle 2027 yılı sonunu bulmadan TEKNOSAB'daki tüm parsellerimizde üretime geçilmiş olacak. Bu aynı zamanda Türkiye'nin ihracat hedeflerini yakalamada özellikle Bursa'nın 40 milyar dolarlık ihracat hedefinde başta TEKNOSAB olmak üzere Bursa sanayisi bu ihracatı en büyük katkıyı koyacak şehirlerden bir tanesi. Muratlı Kavşağı'na kadar olan bağlantının bir an önce tamamlanması sözü aldık. Burada yaklaşık 40 binin üzerinde çalışanımız olacak. Burada 160 bine yakın nüfus planlamasını düşünüyoruz. Bütün bunların sirkülasyonu inşallah otoban üzerinden olacak. Özellikle batı kavşağı çıkışında TEKNOSAB girişine kadar olan bölümün ücretsiz olması gerçekten önemli" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TEKNOSAB Kavşağı hizmete açıldı - Son Dakika

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