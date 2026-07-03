Tekstil Fabrikasının Kapanma İddiaları İftira - Son Dakika
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Tekstil Fabrikasının Kapanma İddiaları İftira

03.07.2026 14:56
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Öz İplik-İş Sendikası, CRS Şık Makas Tekstil fabrikasının kapanacağı iddialarını yalanladı.

(TOKAT) -Haber: Savaş KALKAN

Öz İplik-İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Fatih Arslantaş, CRS Şık Makas Tekstil fabrikasının kapanacağı ve başka ülkeye taşınacağı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, asılsız söylemlerle çalışanların kaygılarının istismar edildiğini, sendikaya yönelik karalama kampanyaları yürütüldüğünü söyledi. Arslantaş, "Herkes şunu bilmelidir ki; gerçek zafer işçilerin işsiz kalmamasıdır. Gerçek zafer fabrikanın üretimine devam etmesidir" dedi.

Öz İplik-İş Sendikası Tokat Şube Başkanı Fatih Arslantaş, CRS Şık Makas Tekstil fabrikası bahçesinde açıklama yaptı. Son dönemde işletmenin kapanacağı, fabrikanın başka bir ülkeye taşınacağı ve işçilerin kıdem tazminatı ile yasal haklarının ödenmeyeceği yönünde asılsız iddiaların ortaya atıldığını ifade eden Arslantaş, çalışanların kaygılarının istismar edildiğini söyledi.

Süreç boyunca kendisine ve sendikaya yönelik karalama kampanyaları yürütüldüğünü belirten Arslantaş, polemik üretmek yerine işçilerin geleceğini korumaya odaklandıklarını vurguladı.

"MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ İÇİN MÜCADELE ETTİK"

Yetkili sendika olarak işletmeyle yürüttükleri görüşmeler neticesinde fabrikanın faaliyetlerini sürdürmesi için mücadele ettiklerini dile getiren Fatih Arslantaş, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızın işlerini korumak adına yoğun çaba gösterdik. Mağdur olan arkadaşlarımızın yasal haklarını eksiksiz almaları için süreci takip ettik ve ödemelerin yapılmasını sağladık. İşe dönme imkanı bulunan arkadaşlarımızın yeniden işlerine kavuşmaları için girişimlerde bulunduk. Hatta süreç boyunca bize en ağır eleştirileri yönelten, hakaret eden ve haksız ithamlarda bulunan kişilerin dahi mağdur olmamaları için iyi niyetle destek verdik ve haklarını almaları adına mücadele ettik. Bizim anlayışımız hiçbir zaman 'kim, hangi sendikadan' şeklinde olmamıştır. Bizim için önemli olan, alın teri döken her işçinin hakkıdır."

"YANILTICI BİLGİLER PAYLAŞILIYOR"

Yaşanan olumlu gelişmelerin bazı kesimler tarafından sahiplenilmeye çalışıldığını ifade eden Arslantaş, "Bugün süreç boyunca çalışanların endişelerini artıran, işletmenin kapanacağı yönünde söylemler geliştiren ve gerginliği büyütenlerin, yaşanan olumlu gelişmeleri kendi başarıları gibi göstererek zafer kutlamaları yaptıklarını üzülerek görmekteyiz. Bu protokolün Şık Makas eski çalışanları, avukatları ve firma avukatları arasında yapıldığını hatırlatmak isteriz. Burada yetkili sendika Öz İplik-İş Sendikası'dır. Yanıltıcı bilgiler paylaşılıyor, ancak gerçekler ortadadır" diye konuştu.

"ALGIYLA DEĞİL, SONUÇLA KONUŞTUK"

Gerçek zaferin kişisel hesaplar değil, emekçinin geleceğinin korunması olduğunu belirten Arslantaş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Herkes şunu bilmelidir ki; gerçek zafer işçilerin işsiz kalmamasıdır. Gerçek zafer fabrikanın üretimine devam etmesidir. Gerçek zafer, emekçilerin alın terinin karşılığını eksiksiz almasıdır. Biz hiçbir zaman algıyla değil, her zaman sonuçla konuştuk. Verdiğimiz sözlerin arkasında durduk, sessizce çalıştık, çözüm ürettik ve sorumluluktan kaçmadık. Bugün vicdanı olan herkes yaşanan süreci değerlendirdiğinde; kimin krizden rant üretmeye çalıştığını, kimin ise çözüm için mücadele ettiğini açıkça gördü. Bundan sonra da aynı anlayışla işçinin emeğini, alın terini ve geleceğini korumaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tekstil Fabrikasının Kapanma İddiaları İftira - Son Dakika

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