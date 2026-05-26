TEM Otoyolu'nda Rahat Trafik Akışı

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu'nun Düzce geçişinde rahat bir yolculuk yapıyor.

Bayram arefesinde yola koyulan tatilcilerin otoyolun özellikle Ankara istikametinde oluşturduğu hareketlilik, önceki bayramların aksine akıcı seyirde ilerliyor. Güzergah boyunca araç sayısında dönemsel artış gözlense de ulaşımda herhangi bir aksama veya trafik sıkışıklığı yaşanmıyor. Otoyolun Düzce geçişindeki bu rahat trafik akışı, dron ile havadan da görüntülendi.

Bölgede görev yapan trafik ve karayolları ekipleri, sürücüleri hız limitlerine uymaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan yetkililer, otoyoldaki sakinliğin mesai saati bitimi olan 17.00'den itibaren yerini kısmi bir hareketliliğe bırakabileceğini değerlendiriyor. - DÜZCE