TEMA, Burhaniye Anaokullarında Meşe Palamudu Dikimi Gerçekleştirdi

(BALIKESİR) - TEMA Balıkesir Temsilcisi Nuran Sokur, Burhaniye ilçesinde anaokullarını ziyaret ederek, toplanan meşe palamutlarını ögrencilerle birlikte toprakla buluşturdu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, TEMA temsilciliği tarafından toplanan meşe palamutları toprakla buluşturulmaya başlandı. Anaokullarını ziyaret eden TEMA Balıkesir Temsilcisi Nuran Sokur, minik öğrencilere doğanın önemini anlatırken meşe palamudu dağıttı.

Bir anaokulunda öğrencilerle birlikte meşe palamudu diken Sokur, ağaç sevgisini anlattı. Meşe palamutlarını toprakla buluşturan öğrenciler büyük coşku yaşadı.

Anaokulu öğretmenlerine de teşekkür eden Sokur, "Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte topladığımız meşe palamutlarını öğrencilerimizle toprakla buluşturduk. Topraktan çıkacak meşe fidanları, belediyenin belirleyeceği alana dikilecek. Eğitimin başında olan minik öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz TEMA gönüllüsü oldu. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.