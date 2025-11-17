TEMA, Burhaniye Anaokullarında Meşe Palamudu Dikimi Gerçekleştirdi - Son Dakika
TEMA, Burhaniye Anaokullarında Meşe Palamudu Dikimi Gerçekleştirdi

17.11.2025 11:12
TEMA Balıkesir Temsilcisi Nuran Sokur, Burhaniye ilçesindeki anaokullarını ziyaret ederek öğrencilerle birlikte meşe palamutlarını toprakla buluşturdu ve doğanın önemini anlattı.

(BALIKESİR) - TEMA Balıkesir Temsilcisi Nuran Sokur, Burhaniye ilçesinde anaokullarını ziyaret ederek, toplanan meşe palamutlarını ögrencilerle birlikte toprakla buluşturdu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, TEMA temsilciliği tarafından toplanan meşe palamutları toprakla buluşturulmaya başlandı. Anaokullarını ziyaret eden TEMA Balıkesir Temsilcisi Nuran Sokur, minik öğrencilere doğanın önemini anlatırken meşe palamudu dağıttı.

Bir anaokulunda öğrencilerle birlikte meşe palamudu diken Sokur, ağaç sevgisini anlattı. Meşe palamutlarını toprakla buluşturan öğrenciler büyük coşku yaşadı.

Anaokulu öğretmenlerine de teşekkür eden Sokur, "Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte topladığımız meşe palamutlarını öğrencilerimizle toprakla buluşturduk. Topraktan çıkacak meşe fidanları, belediyenin belirleyeceği alana dikilecek. Eğitimin başında olan minik öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz TEMA gönüllüsü oldu. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Balıkesir, Burhaniye, Çevre, Yerel, Doğa, Son Dakika

