TEMA Vakfı\'ndan Vali Usta\'ya Ziyaret

TEMA Vakfı Bingöl İl Temsilcisi Saim Çakar ve beraberindeki heyet, Vali Ahmet Hamdi Usta ile bir araya geldi.

TEMA Vakfı Bingöl İl Temsilcisi Saim Çakar ve beraberindeki heyet, kentte yürütmekte oldukları çevre ve doğa koruma çalışmaları kapsamında Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Vali Usta'ya doğa eğitimleri, ağaçlandırma faaliyetleri ve çevre bilincini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ayrıca devam eden projeler paylaşılırken valilikle gerçekleştirilebilecek iş birliği olanaklarını değerlendirildi.

Çakar, "Valimize bizleri samimiyetle karşılaması, gösterdiği ilgi ve destekleri için teşekkür ediyoruz. Doğanın korunması yolunda kurumlar arası iş birliğinin önemini bir kez daha vurguladığımız bu anlamlı ziyaretin, ilimizdeki çevre duyarlılığını artıracağına yürekten inanıyoruz. Bu kapsamda, valiliğimizle iş birliği içinde 18 Mayıs'ta Bingöl halkının katılımıyla gerçekleştireceğimiz doğa yürüyüşünün hazırlıklarına başladık. Tüm doğaseverleri bu etkinlikte bir arada görmekten mutluluk duyacağız. TEMA Vakfı olarak, daha yeşil bir gelecek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BİNGÖL