TEMAD Salihli İlçe Başkanlığı'na Ali Bayın seçildi

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Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Salihli İlçe Başkanlığı (TEMAD) genel kurulunda yeni başkan Ali Bayın oldu.

TEMAD Salihli İlçe Başkanlığı olağan genel kurulunu merkez binasında gerçekleştirdi. Divan başkanlığını Ali Nihat Çelik'in yaptığı genel kurulda tek liste ile yapılan seçimlerde başkanlığa Ali Bayın seçildi.

Göreve seçilmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren TEMAD Salihli İlçe Başkanı Bayın, "Üye ve meslektaşlarımızın haklarının aranması ve alınması için çabalarımızla birlikte sosyal hayatın bir parçası olarak diğer faaliyetlerimiz de sürecek. Genel Merkez ve şubelerle birlik beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ali Bayın Başkanlığı'ndaki TEMAD Salihli İlçe yönetimi Erdoğan Çakır, Nizamettin Akça, Orhan Sümekçi ve Özkan Aydın'dan oluştu. - MANİSA