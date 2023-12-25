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TEMAD Samsun Şubesi Kendi Binasına Kavuştu

TEMAD Samsun Şubesi, yaklaşık 200 emekli astsubay ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen bir törenle kendi binasına kavuştu. Dernek Başkanı Tanju Arat, törende yaptığı konuşmada, 'En büyük hayalimizi gerçekleştirdik' dedi.

TEMAD Samsun Şubesi Kendi Binasına Kavuştu
25.12.2023 - 09:45,  Güncelleme: 09:47
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Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği(TEMAD) Samsun Şubesi kendi binasına kavuştu.

Yaklaşık 200 emekli astsubay ve ailelerinin katılımı ile gerçekleştirilen törende konuşan dernek Başkanı Tanju Arat, "En büyük hayalimizi gerçekleştirdik" dedi.

TEMAD Samsun Şube Başkanı Tanju Arat, TEMAD'ın Dernekler Kanunu hükümlerine uygun olarak kamu yararına faaliyet gösteren dernekler statüsünde kurulmuş büyük bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti. Arat, Samsun'da Bulvar Caddesi üzerinde bulunan bir binada yer alan dairenin kendilerine bağışlanmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, bağışı gerçekleştiren Em. Binbaşı Dr. Naci Şen ve ailesinin bütün bireylerine ve katkı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Sinevizyon gösterimi ile bugüne kadar TEMAD'a hizmet eden tüm dernek başkanlarının görsel olarak anıldığı programda konuşan Başkan Tanju Arat, "Derneğimizin çok büyük bir özlemi çok şükür son buldu. 2021 yılından itibaren halis bir niyetle çıktığımız bu yolda siz kıymetli üyelerimiz arasında yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirmek, değerlerimizi yaşatmak düsturuyla çıktığımız bu süreçte yönetim, denetim ve disiplin kurullarımızın özveri, fedakar ve gayretleri, siz kıymetli üyelerimizin destekleriyle başarılı olduk. En büyük hayalimiz hedefimiz olan derneğimizin kendi mülkünü almak idi. Bugün mutlu sona ulaşmış bulunuyoruz" diye konuştu.

Arat, "24 Haziran 2021 tarihte göreve geldiğimizden buyana üyelerimize ne söz verdiysek yerine getirdik. Naci Şen ağabeyimiz bir yer satın alıp derneğimize süresiz ve kira almaksızın Samsun TEMAD'a tahsis sözü vermişti. Bizler de gerekli çalışmayı yaptıktan sonra değerli büyüğümüz yeri alarak tahsisini derneğimize yapmıştır. Tüm TEMAD ailesine hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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