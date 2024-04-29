TEMAD Samsun Şubesi yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika
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Yerel

TEMAD Samsun Şubesi yeni hizmet binası açıldı

TEMAD Samsun Şubesi yeni hizmet binası açıldı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Samsun Şubesi, yeni dernek binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Dernek Başkanı Tanju Arat, emekli astsubayların haklarının bir an önce verilmesini beklediklerini belirtti. Açılış törenine Garnizon Komutanı, Belediye Başkanı ve diğer sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

29.04.2024 10:09  Güncelleme: 10:20
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Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Samsun Şubesi, yeni dernek binası düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Dernek Başkanı Tanju Arat, "Kadük bırakılan kanun taslağının bir an önce yüce meclise getirilerek biz vatan savunmasında gözünü budaktan esirgemeyen astsubaylar için gecikmiş haklarımızın verilmesini beklemekteyiz" dedi.

Emekli Dr. Binbaşı Naci Şen tarafından TEMAD Samsun Şubesine tahsis edilen 100. Yıl Bulvarı üzerindeki binanın resmi açılışı Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, TESUD Samsun Şube Başkanı İ. Cengiz Belli, Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Emekli Albay Mehmet Ocak, Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahmet Diril, Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın ağabeyi Ayhan Hamlı, sivil toplum kuruluşları başkan ve yönetimleri ile çok sayıda emekli askerin katılımları ile yapıldı. Açılış töreninde konuşan TEMAD Samsun Başkanı Tanju Arat, kendilerine yer tahsisinde bulunan Emekli Binbaşı Naci Şen'e teşekkür ederek yönetim kurulu adına plaket takdim etti. Konuşmasında TEMAD'ın kamu yararına kurulmuş bir dernek olduğunu hatırlatan Başkan Arat, bu anlamda Samsun'da emekli astsubaylar ile dayanışma içinde pek çok sosyal aktivite içinde bulunduklarını söyledi. Tanju Arat, dernek olarak üniversite eğitimi alan gençlere de burs desteği sağladıklarını ifade etti.

"Emekli astsubayların haklarının kazanılması yolunda çalışmalar yapıyoruz"

Başkan Arat, ayrıca genel merkezle birlikte emekli astsubayların haklarının kazanılması yolunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, "TEMAD Samsun Şube Başkanlığı olarak kalıcı yer sorunumuzun çözümünde büyük vefa örneği gösteren Naci Şen komutanımıza minnettarız. TEMAD Samsun Şube Başkanlığı olarak yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyelerimizle görev aldığımız tarihten bu güne zaman mefhumu gözetmeksizin derneğimiz ve üyelerimiz için çaba sarf ettik. LÖSAM ve şehit ailelerine vefa projemizle maddi desteklerde bulunduk. Depremzede ailelerimiz için maddi destekler yanında kıyafet, gıda, eşya ve kalıcı yer tedarikinde bulunduk. Bu arada ekonomik zorlukta bulunan ailelerin çocuklarına öğrenim bursu olarak destek vermekteyiz. TEMAD Şube Başkanlığı olarak yüce mecliste grupları bulunan siyasi parti genel başkanlarına genel merkezimiz ile koordineli olarak haklarımız konulu tazminat dosyamızı teslim ettik. Gelinen son durum olarak maalesef 2023 genel ve 2024 yerel seçimlerde kadük bırakılan kanun taslağının bir an önce yüce meclise getirilerek biz vatan savunmasında gözünü budaktan esirgemeyen astsubaylar için gecikmiş haklarımızın verilmesini beklemekteyiz. Yine çalışma dönemimiz içinde sen yoksan bir eksiğiz sloganı ile çok sayıda emekli mensubumuzu derneğimize üye yaptık. Çeşitli etkinliklerle üyelerimiz arasında dayanışma ve birliktelik duygularının geliştirmesine katkı sunduk. Bu faaliyetlerimizi bundan sonra yeni dernek binamızda çok daha rahat ve sağlıklı bir biçimde yapabileceğiz. Bizlere bu imkanı sunan değerli büyüğümüz ve kıymetli komutanımız Naci Şen'e bir kez daha teşekkür ediyor, henüz derneğimize üye olmamış meslektaşlarımızı da bir kez daha sen yoksan bir eksiğiz diyerek aramıza katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Sivil Toplum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel TEMAD Samsun Şubesi yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika

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