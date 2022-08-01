Melikgazi Belediyesi Temizlik Çalışmalarında Sınır Tanımıyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Temizlik Çalışmalarında Sınır Tanımıyor

01.08.2022 11:44
Melikgazi Belediyesi Temizlik Çalışmalarında Sınır Tanımıyor

Temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüren ve bu çerçevede çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekleyen Melikgazi Belediyesi, yeni aldığı konteyner yıkama ve dezenfekte aracı ile mahallelerdeki çöp konteynerlerini yerinde yıkayarak temizleyecek.

Temizlik çalışmalarını titizlikle sürdüren ve bu çerçevede çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekleyen Melikgazi Belediyesi, yeni aldığı konteyner yıkama ve dezenfekte aracı ile mahallelerdeki çöp konteynerlerini yerinde yıkayarak temizleyecek.

Yeni araçla yaklaşık 6 ton su ile 50 tane konteyner yıkanabildiği gibi temizliği biten çöp konteyner makinesi içerisindeki pis suyun yüzde 45'ini geri arıtarak su israfını en aza indiriyor. İlçenin temizliğine her zaman çok önem verdiklerini söyleyen Melikgazi Belediyesi Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi Belediyesine birçok iş makinesi, alet-ekipman satın alarak iş yapma kapasitemizi artırıyoruz. Temizlik sektöründeki son teknolojilerden olan konteyner yıkama ve dezenfekte aracı ve karasinek, sivrisinek, haşereler ile mücadelede kullandığımız ilaçlama aracımızı yeni aldık. İlaçlamada etkin mücadele ediyoruz. Türkiye'nin en yeni temizlik araçlarından olan biri. Konteyner yıkama ve dezenfekte aracımız yaklaşık 2 veya 5 dakika arası yıkama süresine sahip olan yıkama ve dezenfekte aracı çöp konteynerlerinin içini ve dışını basınçlı su ile temizliyor. Melikgazi'de yaklaşık 20.000 tane çöp konteyneri var. Bunları belli aralıklarla yıkayıp dezenfekte ederek mahallelerde sinek, koku ve böceklenmeyi önleyeceğiz. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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