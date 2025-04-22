Temizlik İşçisi Bulduğu Altını Sahibine Teslim Etti

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde temizlik işçisi düğün sonrası temizlik yaptığı salonda bulduğu altını sahibine teslim etti.

Samsat Belediyesi Ahmet Aydın Çok Amaçlı Salonu'nda görevli temizlik işçisi Rojbin Aydın, yapılan düğün töreni sonrasında temizlik yapmaya başladı. Bu sırada yerde bir cumhuriyet altını bulan Aydın üstlerine bilgi verdi. Yapılan araştırma sonucunda altının o gün düğün ve nikahları yapılan Türkmen ailesine ait olduğu öğrenildi. Bunun üzerine damat Mehmet Emin Türkmen'e bilgi verildi. Belediyeye gelen Mehmet Emin Türkmen, altınını temizlik görevlisi Rojbin Aydın ve Belediye Başkanı Halil Fırat'tan teslim aldı. Türkmen, bu duyarlı ve insani davranışından dolayı Rojbin Aydın'a teşekkür etti. Başkan Halil Fırat da personelinin duyarlı davranışından dolayı kendisine teşekkür ederek düğünleri yapılan genç çifte mutluluklar diledi. - ADIYAMAN