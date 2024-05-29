Temizlik İşçisi Bulduğu Cep Telefonunu Sahibine Teslim Etti - Son Dakika
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Yerel

Temizlik İşçisi Bulduğu Cep Telefonunu Sahibine Teslim Etti

Temizlik İşçisi Bulduğu Cep Telefonunu Sahibine Teslim Etti

Düzce Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Muhammet Altuntepe, temizlik yaparken bulduğu cep telefonunu sahibine teslim etti. Belediye yetkilileri, Altuntepe'ye teşekkür etti.

29.05.2024 21:48  Güncelleme: 21:49
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Düzce Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Muhammet Altuntepe, temizlik yaptığı sırada bulduğu cep telefonunu sahibine teslim etti.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli temizlik işçisi Muhammet Altuntepe, Melensu Park mevkiinde temizlik yaparken, bankların üzerinde unutulan cep telefonunu fark etti. Telefonu alan Altuntepe, sahibini bularak telefonu teslim etti. Temizlik işçisinin örnek davranışı sonrası Düzce BelKa İnsan Kaynakları Genel Müdürü Erdem Yılmaz ve Temizlik İşleri Müdür Vekili Caner Yürük, temizlik işçisine teşekkür etti.

Erdem Yılmaz, Düzce Belediyesi'nde çalışan her personelin duyarlı ve çalışkan olduğuna dikkat çekerek, "Herkesin yapması gereken davranışı Düzce Belediyesi bünyesinde çalışan kardeşimiz yapmış. Ben şahsım adına, belediyemiz adına, belediye başkanımız adına kendisine teşekkür ediyorum. Bu tür davranışların örnek olmasını diliyorum. Aslında Düzce Belediyesi bünyesinde çalışan herkes bu örnek davranışı zaten gösterir diye düşünüyorum. Biz Düzce'yi temsil ediyoruz ve her şeyimizle Düzce'ye hizmet ediyoruz. Ben hem kardeşimize, hem birim müdürü olan yöneticimize teşekkür ediyorum" dedi.

Temizlik İşleri Müdür vekili Caner Yürük de, bu tür durumla karşılaşan her personelin aynı duygu ile hareket edeceğine inandığını belirterek, "Herkese bu davranışın örnek olmasını temenni ediyoruz. Kendisi çalışkan ve disiplinli bir personelimiz. Düzce Belediyesi adına kendisine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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