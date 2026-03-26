Belediye personeli haraketliyle yürekleri ısıttı

26.03.2026 16:27  Güncelleme: 16:28
İmranlı Belediyesi'nin temizlik işçisi Şerif Koç, girdiği markette çamurlu ayakkabıları nedeniyle duyarlılık göstererek ayakkabılarını çıkarıp içeri girdi. Bu davranışı, belediye başkanı tarafından ödüllendirildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde belediye personeli, girdiği markette yerlerin yeni paspaslandığını görünce ayakkabılarını çıkartı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir marketin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntü izleyenlerin yüreklerini ısıttı. İmranlı Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Şerif Koç (32), girdiği markette yerlerin yeni paspaslandığını görünce ayakkabılarını çıkartarak markete girdi. Ayakkabıları çamurlu olduğu düşünülen Koç'un duyarlığı takdir topladı.

Başkan ödüllendirdi

İmranlı Belediye Başkanı Ali Ürek, personelinin yürekleri ısıtan bu davranışını karşılıksız bırakmadı. Koç'u makamında kabul eden Ürek, takdir plaketi hediye edip ince düşüncesinden dolayı teşekkür etti.

Koç, marketi kirletmemek için ayakkabıları eline alarak çıkışa kadar taşıdığını, konunun bu noktalara geleceğini tahmin edemediğini belirterek, "İçeri girince ayakkabılarımın çamurlu olduğunu fark ettim. Geriye çıkamadım. Ayakkabılarımı elime alarak çıkışa kadar taşıdım. Arkadaşlar giymemi istese de benim gönlüm elvermedi" dedi.

İmranlı Belediye Başkanı Ali Ürek, Anadolu'nun temiz kalbini yansıtan personeli ile aynı mesaiyi paylaşmadan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirip, "Bugün hep birlikte güzel bir görüntüye şahitlik ettik. Şerif kardeşimiz bugün ki davranışıyla Anadolu'nun saf ve temiz kalbini gözlen önüne serdi. Şerif kardeşimizde aynı belediyede aynı mesaiyi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bizde kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
