Temizlik işçisinden yürek ısıtan davranış - Son Dakika
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Temizlik işçisinden yürek ısıtan davranış

Temizlik işçisinden yürek ısıtan davranış
13.07.2026 09:18  Güncelleme: 09:27
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Erzurum'un Oltu ilçesinde belediye temizlik personeli Mücahit Öztürk, yol ortasında uçamayan bir güvercini araç trafiğinden koruyarak kurtardı. Duyarlı davranışıyla takdir toplayan Öztürk, güvercini veterinere götüreceğini söyledi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde görev yapan belediye temizlik personeli Mücahit Öztürk, uçamayan bir güvercini araçların altında kalmaktan kurtararak örnek bir davranış sergiledi.

Oltu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Mücahit Öztürk, sabahın erken saatlerinde görevini yaptığı sırada ilçe merkezindeki İkinci Köprü üzerinde uçamayan bir güvercin fark etti. Yol ortasında kalan ve araç trafiği nedeniyle ezilme tehlikesi yaşayan güvercinin güvenliğini sağlamak için uzun süre yanında yürüyen Öztürk, kuşun zarar görmemesi için büyük çaba gösterdi. Daha sonra güvercini dikkatlice yakalayan Öztürk, tedavi edilmesi amacıyla veterinere götüreceğini ifade etti. Duyarlı davranışıyla takdir toplayan belediye çalışanı, hayvan sevgisi ve örnek yaklaşımıyla vatandaşların gönlünü kazandı.

Çevredeki vatandaşlar da Mücahit Öztürk'ün sergilediği bu anlamlı davranışın herkes için örnek teşkil ettiğini belirterek kendisine teşekkür etti. Oltu Belediyesi personelinin görevini yerine getirirken gösterdiği bu duyarlılık, sosyal medyada da beğeni toplarken, küçük bir canlının yaşamına dokunan bu hareket, yürekleri ısıtan anlardan biri olarak hafızalara kazındı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Erzurum, Yaşam, Yerel, Oltu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Temizlik işçisinden yürek ısıtan davranış - Son Dakika

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