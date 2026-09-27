Tenis dersinde tanışan çiftin aşkı, Düzce Bayramcı'da gelinlik ve damatlıkla ölümsüzleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tenis dersinde tanışan çiftin aşkı, Düzce Bayramcı'da gelinlik ve damatlıkla ölümsüzleşti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tenis dersinde tanışan çiftin aşkı, Düzce Bayramcı\'da gelinlik ve damatlıkla ölümsüzleşti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da tenis dersi sırasında tanışıp evlenen çift, Düzce'nin Bayramcı köyündeki tenis kortunda gelinlik ve damatlıkla objektif karşısına geçti. Tenis sayesinde yolları kesişen çift, ileride çocuklarını da tenise alıştırmayı hedefliyor.

İstanbul'da tenis dersi sırasında tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, hayatlarını birleştirdi. Genç çift, tanışmalarına vesile olan bu sporu düğün fotoğraflarına da taşıyarak Düzce'nin Bayramcı köyündeki tenis kortunda gelinlik ve damatlıkla objektif karşısına geçti.

İstanbul'da tenis eğitmenliği yapan Alp Emre Can (31) ile Hasret Can'ın tenis kortunda başlayan tanışma hikayesi evlilikle neticelendi. Tenis sayesinde yolları kesişen çift, hayatlarının en özel anlarından birini Düzce'nin Bayramcı köyünde bulunan tenis kortunda ölümsüzleştirdi.

Tanışma hikayelerini anlatan Alp Emre Can, eşine tenis dersi vermeye başladıktan sonra aralarındaki iletişimin zamanla duygusal bir boyuta taşındığını belirtti. Alp Emre Can, "Bizim tanışma hikayemiz teniste oldu. Ben İstanbul'da tenis dersi veriyorum ve aynı zamanda partnerlik yapıyorum. Bu sırada eşim bana bir şekilde ulaştı. Kendisine tenis dersi vermeye başladım. Dersler esnasında sohbetimiz ilerledi. Duygusal bir boyuta geçtik ve aradan geçen süre içerisinde evlendik. Bu yüzden de bu korta gelip beraber bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdik" dedi.

"Bayramcı köyünde böyle bir hatıramız olmasını istedik"

Hasret Can ise tenisle başlayan hikayelerini anlamlı bir fotoğraf çekimiyle ölümsüzleştirmek istediklerini söyleyerek, "Ben İstanbul'da yaşıyorum. Eşim Düzce Bayramcı köyünden. Tenis sayesinde tanıştık ve evlendik. Böyle güzel bir anımız olmasını istediğimiz için bugün buraya geldik. Bayramcı köyünde böyle bir hatıramız olmasını istedik. Tenisle bağımızı hiç koparmayı düşünmüyoruz. Ara ara biz korta çıkıp oynuyoruz. İleride nasip olursa çocuk sahibi olursak onları da tenise alıştıracağız ve bizim gibi teniste ilerler" dedi.

Tenisi aile geleneğine dönüştürmek istiyorlar

Tenisle tanışıp hayatlarını birleştiren çift, evliliklerinin ardından da kortlardan uzaklaşmayı düşünmüyor. Zaman zaman birlikte tenis oynayan Alp Emre Can ve Hasret Can, gelecekte çocuklarının da bu sporla ilgilenmesini istiyor.

Düzce'nin tenis kortlu köyü, genç çiftin mutluluğuna sahne oldu

Bayramcı köyünde spor, uzun yıllardır sosyal hayatın önemli bir parçası olarak öne çıkıyor. Köyde yaklaşık 20 yıldır geleneksel voleybol turnuvası düzenlenirken, son dönemde yapılan çim tenis kortu da spor imkanlarına eklendi. Her yıl çok sayıda kişiyi bir araya getiren voleybol turnuvasıyla yaz aylarında hareketlenen köy, yeni tenis kortuyla farklı yaş gruplarının da bu sporla buluşmasına imkan sağlıyor.

Kaynak: İHA
İstanbulMagazinTenisDüzceYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kalbi sağda olan inşaat işçisinin diğer organları da ters çıktı: Samsun’da zorlu ameliyat Kalbi sağda olan inşaat işçisinin diğer organları da ters çıktı: Samsun'da zorlu ameliyat
Tutuklanan Emre Tezmen’in Düsseldorf’taki oteli görüntülendi Almanya’daki varlıklarının 200 milyon euro olduğu öne sürülüyor Tutuklanan Emre Tezmen'in Düsseldorf'taki oteli görüntülendi! Almanya'daki varlıklarının 200 milyon euro olduğu öne sürülüyor
Manchester City’ye tarihi darbe 8 şampiyonluğu gidebilir Manchester City'ye tarihi darbe! 8 şampiyonluğu gidebilir
New Jersey’de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı New Jersey'de sel yolları ve evleri vurdu, 70 binden fazla hane elektriksiz kaldı
Emniyetten uyuşturucu ağına dev darbe On binlerce hap ele geçirildi Emniyetten uyuşturucu ağına dev darbe! On binlerce hap ele geçirildi
Veli Ağbaba pazarda fenalaşıp yere yığıldı Yoğun bakıma kaldırıldı Veli Ağbaba pazarda fenalaşıp yere yığıldı! Yoğun bakıma kaldırıldı
14:30
Aziz Yıldırım büyük müjdeyi duyurdu: Cumhurbaşkanımız da ’’Hemen yapın’’ talimatını verdi
Aziz Yıldırım büyük müjdeyi duyurdu: Cumhurbaşkanımız da ''Hemen yapın'' talimatını verdi
14:10
Fenerbahçe, Kante’nin maaş detaylarını açıkladı Kazanacağı rakam dudak uçuklatıcı
Fenerbahçe, Kante'nin maaş detaylarını açıkladı! Kazanacağı rakam dudak uçuklatıcı
13:40
Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi cezaevinde hayatını kaybetti
Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi cezaevinde hayatını kaybetti
13:34
Fenerbahçe’de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi
Fenerbahçe'de Sadettin Saran ve yönetimi ibra edildi
13:29
Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür
Sarallar-Şahinler buluşmasının ardından Sedat Peker’den Bahçeli’ye teşekkür
12:59
Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı
Fon soruşturmasında Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 14:38:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Tenis dersinde tanışan çiftin aşkı, Düzce Bayramcı'da gelinlik ve damatlıkla ölümsüzleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei