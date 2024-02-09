Filozof Teoman Duralı\'nın 77\'nci doğum yıl dönümü nedeniyle ZBEÜ\'de panel ve sergi düzenlendi

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Filozof Teoman Duralı'nın 77'nci doğum yıl dönümü nedeniyle ZBEÜ'de 'Bir Şair, Bir Seyyah, Bir Kaşif, Bir Filozof Teoman Duralı Paneli' ve 'Bir Filozofun Dünya Nöbeti Teoman Duralı Sergisi' gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi Ali Arslan konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz ve akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Panel öncesinde 'Bir Filozofun Dünya Nöbeti Teoman Duralı Sergisi'nin açılışı yapıldı ve sergilenen eserler protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından incelendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan panelin açışında konuşan ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Teoman Duralı'nın eserlerinde Zonguldak'a olan aşkını dile getirdiğini ve farklı coğrafyalara olan merakı sayesinde neredeyse tüm dünyayı gezmiş bir seyyah ve kaşif, okuma yazma ve anlatma heyecanıyla dolu Zonguldaklı bir filozof olduğunu belirtti.

Teoman Duralı'nın sağlığında çok arzu ettiği konulardan birinin de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde felsefe bölümünün açılması olduğuna dikkat çeken Özölçer, "İnşallah hocamızın bu arzusunu gerçekleştirmek bize nasip olur. Buradan sizlere bu konuyla ilgili çalışmayı başlattığımızın müjdesini vermek isterim. Teoman hocamız geride çok büyük bir ilmi miras bıraktı. Eserleri ve çalışmaları akademisyenlerimiz ve toplumumuz için kılavuzluk yapacaktır. Hayatı öğrenme aşkıyla geçen, inancımız, devletimiz ve dilimiz konusundaki hassasiyetini yakinen bildiğimiz bilim, fikir ve irfan dünyamızda mümtaz bir yere sahip olan, Zonguldak'ın gurur kaynağı bir bilim adamı ve filozof olan Teoman Duralı hocamızı doğumunun 77. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından İhsan Fazlıoğlu'nun moderatörlüğünde 'Bir Şair, Bir Seyyah, Bir Kaşif, Bir Filozof Teoman Duralı Paneli' gerçekleştirildi. Panelde, Prof. Dr. Durmuş Günay, Teoman Duralı'nın medeniyet anlayışı, Prof. Dr. Cengiz Çakmak, Teoman Duralı'nın felsefesini anlattı. Teoman Duralı'nın oğlu Dr. Deniz Duralı ise konuşmasında babasının kendine temel ilke edindiği üç hususa dikkat çekerek, ödev, utanma ve merak duygusu onun hayat felsefesinde neyi ifade ettiğini belirtti. Dr. Mehmet Sabri Genç de Teoman Duralı'nın yaptığı çalışmalarında kültürel ve manevi izlerin önemine dikkat çekerek onun seyyah, kaşif ve edebi kimliğinin mümtaz bir şahsiyet olduğuna delalet ettiğini vurguladı.

Son olarak, İhsan Fazlıoğlu, Teoman Duralı'nın düşünce dünyasında ortaya koyduklarının insanlarda bıraktığı izlenimlerin ve ufuk açıcı sözlerinin felsefedeki yerine değindi. Bir Şair, Bir Seyyah, Bir Kaşif, Bir Filozof Teoman Duralı Paneli etkinliği belge takdimi ile sona erdi. - ZONGULDAK