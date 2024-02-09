Filozof Teoman Duralı'nın 77'nci doğum yıl dönümü nedeniyle ZBEÜ'de panel ve sergi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Filozof Teoman Duralı'nın 77'nci doğum yıl dönümü nedeniyle ZBEÜ'de panel ve sergi düzenlendi

Filozof Teoman Duralı\'nın 77\'nci doğum yıl dönümü nedeniyle ZBEÜ\'de panel ve sergi düzenlendi

Teoman Duralı'nın 77'nci doğum yıl dönümü nedeniyle ZBEÜ'de düzenlenen etkinliklerde panel ve sergi gerçekleştirildi. Panelde, Teoman Duralı'nın hayatı, eserleri ve felsefesi üzerine konuşmalar yapıldı. Etkinlik, belge takdimi ile sona erdi.

09.02.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filozof Teoman Duralı'nın 77'nci doğum yıl dönümü nedeniyle ZBEÜ'de 'Bir Şair, Bir Seyyah, Bir Kaşif, Bir Filozof Teoman Duralı Paneli' ve 'Bir Filozofun Dünya Nöbeti Teoman Duralı Sergisi' gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi Ali Arslan konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz ve akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Panel öncesinde 'Bir Filozofun Dünya Nöbeti Teoman Duralı Sergisi'nin açılışı yapıldı ve sergilenen eserler protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından incelendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan panelin açışında konuşan ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Teoman Duralı'nın eserlerinde Zonguldak'a olan aşkını dile getirdiğini ve farklı coğrafyalara olan merakı sayesinde neredeyse tüm dünyayı gezmiş bir seyyah ve kaşif, okuma yazma ve anlatma heyecanıyla dolu Zonguldaklı bir filozof olduğunu belirtti.

Teoman Duralı'nın sağlığında çok arzu ettiği konulardan birinin de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde felsefe bölümünün açılması olduğuna dikkat çeken Özölçer, "İnşallah hocamızın bu arzusunu gerçekleştirmek bize nasip olur. Buradan sizlere bu konuyla ilgili çalışmayı başlattığımızın müjdesini vermek isterim. Teoman hocamız geride çok büyük bir ilmi miras bıraktı. Eserleri ve çalışmaları akademisyenlerimiz ve toplumumuz için kılavuzluk yapacaktır. Hayatı öğrenme aşkıyla geçen, inancımız, devletimiz ve dilimiz konusundaki hassasiyetini yakinen bildiğimiz bilim, fikir ve irfan dünyamızda mümtaz bir yere sahip olan, Zonguldak'ın gurur kaynağı bir bilim adamı ve filozof olan Teoman Duralı hocamızı doğumunun 77. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından İhsan Fazlıoğlu'nun moderatörlüğünde 'Bir Şair, Bir Seyyah, Bir Kaşif, Bir Filozof Teoman Duralı Paneli' gerçekleştirildi. Panelde, Prof. Dr. Durmuş Günay, Teoman Duralı'nın medeniyet anlayışı, Prof. Dr. Cengiz Çakmak, Teoman Duralı'nın felsefesini anlattı. Teoman Duralı'nın oğlu Dr. Deniz Duralı ise konuşmasında babasının kendine temel ilke edindiği üç hususa dikkat çekerek, ödev, utanma ve merak duygusu onun hayat felsefesinde neyi ifade ettiğini belirtti. Dr. Mehmet Sabri Genç de Teoman Duralı'nın yaptığı çalışmalarında kültürel ve manevi izlerin önemine dikkat çekerek onun seyyah, kaşif ve edebi kimliğinin mümtaz bir şahsiyet olduğuna delalet ettiğini vurguladı.

Son olarak, İhsan Fazlıoğlu, Teoman Duralı'nın düşünce dünyasında ortaya koyduklarının insanlarda bıraktığı izlenimlerin ve ufuk açıcı sözlerinin felsefedeki yerine değindi. Bir Şair, Bir Seyyah, Bir Kaşif, Bir Filozof Teoman Duralı Paneli etkinliği belge takdimi ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Netanyahu Refah kentindeki Gazzelilerin tahliyesi için orduya emir verdi
    18:41 Netanyahu Refah kentindeki Gazzelilerin tahliyesi için orduya emir verdi

    İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.

  • Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada karar! Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi
    17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada karar! Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi

    İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

  • Evin altına 40 metrelik kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar
    17:44 Evin altına 40 metrelik kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar

    Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

  • AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı
    17:13 AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.

  • Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
    17:12 Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

    Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

  • Gürcistan'da İstanbul Çarşısı'na saldırı: 4 ölü, 1 yaralı
    16:51 Gürcistan'da İstanbul Çarşısı'na saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

    Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • TIR'dan düşen 1 ton balık yola saçıldı
    16:45 TIR'dan düşen 1 ton balık yola saçıldı

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.

  • Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
    16:17 Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

    Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Teoman Duralı, Zonguldak, Rektör, Sanat, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Filozof Teoman Duralı'nın 77'nci doğum yıl dönümü nedeniyle ZBEÜ'de panel ve sergi düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 19:32:27. #1.12#
SON DAKİKA: Filozof Teoman Duralı'nın 77'nci doğum yıl dönümü nedeniyle ZBEÜ'de panel ve sergi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement