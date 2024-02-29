Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ayşe Ünlüce ile Dernek Ziyaretinde Buluştu

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Serhat Özkarslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Yıldız ve üyelerle bir araya geldi.

Başkan Ataç, CHP'nin EBB Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte Serhat Özkarslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette, CHP İl Başkanı Talat Yalaz ve Meclis Üyesi adayları da yer aldı.

Başkan Ataç ve Ünlüce, Dernek Başkanı Yıldız ve üyeleriyle sohbet ederek, istek ve önerileri dinledi. Dernek Başkanı Hacı Yıldız da faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Başkan Ataç, konuşmasında şunları kaydetti:

"20 yıldır Tepebaşı'ndayım. Herhalde iyi şeyler yaptık ki seçmen beni bırakmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı'mız Ayşe Ünlüce'yi de el birliği ile başkanlığa getireceğiz. Odunpazarı'nda da Kazım Kurt Başkan'ı seçeceğiz. Yine bu üçlüyü bozmadan Eskişehir'deki istikrarı devam ettirelim arkadaşlar. Önümüzdeki 5 yılda daha iyi şeyler olsun. Benim sizden ricam bilmediğiniz, tanımadığınız kişilere oy vermeyin. Biz yıllarımızı verdik. Dürüst, namusluca, rantın peşinde olmadan çalıştık. Boğazımızdan delikli kuruş geçmez, biz halkın yanındayız. Belediye hizmetleri ibadet gibidir. Vatandaşın yüzünü güldürürsen o vatandaş sana dua eder. Samimiyiz, dürüstüz. Ben şehrime hizmet ettim etmeye de devam etmek istiyorum. Ben geldiğimde Tepebaşı'nda hiçbir şey yoktu. Ama şimdi parmakla gösterilen ilçe haline geldi. Çok şükür bunu birlikte yaptık. Bundan sonra da sizlerin desteğinizi istiyoruz."

Seçim sürecindeki siyasi polemiklerin Eskişehir'e zarar verecek boyutta olduğuna dikkat çeken Ünlüce ise şöyle konuştu:

"Bu şehirde hiç bir seçim sürecinde şahit olmadığımız kötü bir üslup ile karşı karşıyayız. Maalesef yanlış bilgiler ve yalanlar ile vatandaşlarımız yanlış yönlendirilmeye çalışılıyor. Birkaç örnek vereyim su fiyatları eleştiriliyor. Evet, suyumuz 4-5 yıl önceki döneme göre pahalı. Ama bu 4-5 yılda ülke ekonomisi nereden nereye geldi bunu hepimiz biliyoruz. Mazot 2020 Şubat'ta 6 liraydı, bugün 45 liraya geldi. Öncelikle her kentin su maliyeti farklıdır. Kullandığı elektriğe, kaynaktan gelen suyun kalitesine bağlı olarak kullandığı kimyasal miktarına ve bunun gibi birçok etkene bakarak her kentte ayrı maliyetler söz konusudur. Eskişehir ile Afyon'u kıyaslamak bile başlı başına bir bilgisizliktir. Afyon il belediyesidir. Merkeze hizmet eder. Biz Büyükşehir Belediyesiyiz 160 kilometre ötedeki mahallemize alt yapı hizmeti götürmekle görevliyiz. Bu da elbette artı maliyet oluşturur. 30 büyükşehir içerisinde su fiyatlarında en pahalı il olduğumuz iddia ediliyor. Kesinlikle bu bilgi de doğru değil. En son bildiğim kadarıyla 11. sıradaydık. Gelecek dönemde özellikle enerji maliyetlerimizi aşağı çekmek için güneş enerjisi sistemlerine yöneleceğiz. Suyun pahalı olduğunu iddia edenlerin ağzından mazot, elektrik, doğalgaz veya hepsini geçtim pazarda, markette el yakan fiyatlar ile ilgili bir şey duyuyor musunuz? Duyamazsınız. Çünkü samimi değiller."

Hayata geçirmek istedikleri bazı projeler ile ilgili Karslıları bilgilendiren Ünlüce, mart ayında yapacakları tanıtım toplantısında Eskişehir'e değer katacak birçok projeyi duyuracaklarını dile getirdi.