Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Çamlıca Mahallesi\'nde esnafla bir araya geldi

Çamlıca Mahallesi'nde esnafla bir araya gelen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Tepebaşı hemşehrilerimizin destekleri ile iftihar kaynağı bir ilçe oldu. Hep birlikte yürümeye, daha güzel bir kent için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Ataç, Eskişehirli esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Çamlıca Mahallesi esnafıyla bir araya gelen Ataç, mahalledeki terzilerden kuaförlere, manavlardan nalburlara kadar çok sayıda dükkan sahibi ve çalışanla sohbet ettidi. Başkan Ataç'a ziyaretinde Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Canan Adlım ve Mustafa Coşu ile Çamlıca Mahalle Muhtarı Savaş Hancı eşlik etti.

Kahvehanelere de uğrayarak Eskişehirlilerle sohbet eden Ataç, şunları söyledi:

"Eskişehirli hemşehrilerimiz sağ olsunlar bizlerden teveccühlerini esirgemiyor. Vatandaşlarımızla her zaman ve her ortamda bir araya gelmeye devam ediyoruz. Kentimizin tüm mahallelerinde vatandaşlarımız ile rahatça buluşuyor, keyifle vakit geçirebiliyoruz. Karşılaştığımız sıcaklık, Tepebaşı Belediyesi'nin hizmetlerini kaliteli ve eşitçe ulaştırmasından geliyor. İnsanlarımız aldıkları hizmetin farkında, bizleri takdir ediyor, güven duyuyor. Bunu görmek beni de elbette çok mutlu ediyor. Bizler sadece seçim öncelerinde değil, her zaman halkımız ile iç içe, yan yanayız. Bu sayede de vatandaşlarımızın, esnafımızın nabzını tutuyoruz. Son zamanlarda yaptığımız ziyaretlerde esnafımızın da vatandaşlarımızın da en çok dert yandığı konu ekonomi oluyor. Yıllardır süren sosyal baskılar, kötü yönetilen ekonomi, üstten ve kibirli yönetim anlayışı, mülteci politikası, ayrıştırıcı-kutuplaştırıcı siyasi söylemlerden ülkemiz yoruldu. Tezgahlardaki fiyatlar bile ülke durumunu gözler önüne sermeye yetiyor. Ayrıca fiyatlardan vatandaşlarımız kadar esnafımız da şikayetçi. Diliyorum en kısa sürede bu darboğaz sona erer."