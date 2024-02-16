Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir\'deki Fabrikaları Ziyaret Etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren fabrikaların yetkili ve çalışanlarıyla bir araya gelmeyi sürdürüyor.
Başkan Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren fabrikalara yaptığı ziyaretler kapsamında Korkmaz Mobilya ve EPTA Eskişehir Metal ve Kablo Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkilileri ve çalışanları ile bir araya geldi. Ziyaretlerinde üretim alanlarını da gezerek emekçilere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Ataç, çalışanlar ile sohbet etti.
Ziyarette konuşan Başkan Ataç, şunları söyledi:
"Artılarımız var, eksilerimiz de olabilir. Ayrıca aramızda farklı düşüncede arkadaşlarımız da olabilir. Hiç sıkıntı yok benim için o bir zenginliktir. Siyaset adam kazanma sanatıdır. Eğer biz arkadaşımızı kazanamadıysak kabahat bizimdir. Tabi bu ülkede yaşayınca, ekonominin ne halde olduğunu anlatmaya gerek yok. Ekmek alırken yaşıyoruz, giyinirken, alışveriş yaparken yaşıyoruz. Hastanelerin durumu. Bunların hepsini insan olarak yaşıyoruz. Şimdi kurucumuza sorsak bir sürü derdi vardır. Size sorsam aynı şekilde. Ben siyaset yapmayı hiçbir zaman sevmedim. Hekim bir belediye başkanı olarak hizmet etmeyi ön plana koydum. Eskişehir'i yaşanabilir bir kent haline getirdik. Bu kentte huzur ortamı ve güven ortamı var. Kimse bu ortamı bozmak istemez. Bu düzenin aynı şekilde devam etmesini diliyoruz. Ben her zaman emekçi kardeşlerimin de yanında oldum. Hepsiyle sıcak ilişkilerimiz oldu. Aynı şekilde de devam edecek."
Korkmaz Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Korkmaz ve EPTA Eskişehir Metal ve Kablo Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Güven Terzioğlu da Ataç'a fabrikalarına ilişkin bilgi aktarırken, ziyareti için teşekkür etti.
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