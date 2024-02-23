Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnemezliler Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnemezliler Derneği'ni ziyaret etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnemezliler Derneği\'ni ziyaret etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnemezliler Dernek Başkanı Abdullah Koca ve üyelerini ziyaret etti. Ziyarette dernek faaliyetleri hakkında bilgi alındı ve Başkan Ataç, Eskişehir'in sosyal ve kültürel birikimine katkı sağlayan herkesi takdir etti.

23.02.2024 16:23  Güncelleme: 16:30
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnemezliler Dernek Başkanı Abdullah Koca ve üyelerini ziyaret etti.

Başkan Ataç, Eskişehir'de faaliyet gösteren hemşehri dernekleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Ataç, son olarak Esnemezliler Derneği'ni ziyaret ederek, Dernek Başkanı Abdullah Koca ve üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette CHP İnönü Belediyesi Başkan Adayı Balkan Aktaş, Çamlıca Mahalle Muhtarı Savaş Hancı ve meclis üyesi adayları da yer aldı.

Koca, dernek faaliyetleri hakkında Başkan Ataç'a bilgi vererek, "Ahmet Başkan'ımızı yıllardır tanırım. Sağ olsun derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar katkısı eksik olmamıştır, her zaman yanımızda olmuştu. Bu dönem tekrar çıkmış olduğu başkanlık görevinde kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ataç ise kentte yaşayan herkesin Eskişehir'in sosyal ve kültürel birikimine katkı sağladığını belirterek, şunları söyledi:

"1999'da Çamlıca'nın durumu herkesin bilgisinde. Çamlıca'mız iyi olsun diye büyük çabalar sarf ettik hep beraber. Sizlerle sürekli buluşup hasret giderdik. Birbirimizi kırmadan bugünlere kadar geldik. Ben sizlerden yana şikayetçi değilim. Her geldiğimde güler yüzünüzle ağırlıyorsunuz. Hakikatten Çamlıca'da güzel bir ahenk kuruldu. Demek ki uğraşınca iyi şeyler oluyor. Çamlıca'mız bugün Eskişehir'de parmakla gösterilen iftihar ettiğimiz bir mahallemiz oldu. Merkezdeki insanlar Çamlıca'dan daire almak için yarışıyor. Çamlıca'mızın yapısı çok değişti çok güzel oldu. Hepimizin emeği var. Sadece burası değil Tepebaşı'nın çehresi değişti. Sevgili dostlar 20 yılda iyi şeyler oldu. Bütün bölgedeki ilçeler dahil nüfus kaybederken Tepebaşı'nın nüfusu artıyor. Çok emeğimiz var inanın sanki Tepebaşı benim çocuğum gibi. Ben 35 sene hekimlik yaptım. 20 yıldır da belediyeciyim. Benim hayatımın özeti bu. Ben 5 yıl daha sizin güveninizi isteyeceğim. Ben sizlere tekrar teşekkür ediyorum, yolumuz açık olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Esnemezliler Derneği'ni ziyaret etti - Son Dakika

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