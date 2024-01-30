Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, gençlerle buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Halkçı Lisesiler İl Başkanı Kürşat Geçer ve 2019 Yerel Seçimlerinde 'Her Şey Çok Güzel Olacak' sloganı ile gündeme gelen Berkay Gezgin ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, gençlerle buluşmayı sürdürüyor. Başkan Ataç, Halkçı Liseliler İl Başkanı Kürşat Geçer ve Ekrem İmamoğlu'nun 2019 Yerel Seçim çalışmalarında karşılaştığı ve 'Her Şey Çok Güzel Olacak' söylemiyle gündeme gelen Berkay Gezgin'i makamında ağırladı. Gezgin, Ekrem İmamoğlu'nun mitinginden sonra onunla tanışabilmek için takip ettiği sırada bir anda ağzından Her Şey Çok Güzel Olacak söyleminin çıktığını anlattı. Gezgin, seçim sürecinde bu sloganın kullanılmasından da mutlu olduğunu belirtti.

Başkan Ataç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Tüm çabalarımız gençlerimiz için. Onların daha iyi bir ortamda daha iyi bir ülkede yaşayabilmeleri için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR