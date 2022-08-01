Başkan Ataç Cemevlerine Yapılan Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Ataç Cemevlerine Yapılan Saldırıyı Kınadı

01.08.2022 13:39
Başkan Ataç Cemevlerine Yapılan Saldırıyı Kınadı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Ulu ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği Başkanı Mahsuni Ilgın’ı ziyaret ederek Ankara’da Cemevlerine yönelik yapılan saldırıyı kınadı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Ulu ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği Başkanı Mahsuni Ilgın'ı ziyaret ederek Ankara'da Cemevlerine yönelik yapılan saldırıyı kınadı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ankara'da Türkmen Alevi Bektaş Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'ne yapılan saldırıyı kınadı. Yapılan saldırı sonrası Eskişehir Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Ulu ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği Başkanı Mahsuni Ilgın ile bir araya gelen Ataç, "Birlik ve beraberliğimizden korkanlar çirkin ve hain saldırılara başvurmaya devam ediyor. Hele ki Muharrem Ayı'nda, kardeşlerimizin yas orucu tuttuğu dönemde bu tür saldırıların yapılması kabul edilir gibi değil. Hiçbir güç birliğimizin ve beraberliğimizin önüne geçemeyecek. Sizlere geçmiş olsun diliyorum. Umarım faili ya da failleri gereken cezayı alır" dedi. Ulu ve Ilgın ise Ataç'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Eskişehir haberleri | Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Hekimdağ'a Ziyaret Eskişehir haberleri | Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç'tan Hekimdağ'a Ziyaret Gazeteci Güntöre'den Başkan Ataç'a Ziyaret Gazeteci Güntöre'den Başkan Ataç'a Ziyaret
Kaynak: ANKA

Hacı Bektaş Veli, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Ataç Cemevlerine Yapılan Saldırıyı Kınadı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
13:26 Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Slovacko ile oynayacağı maçın bilet fiyatları açıklandı: En ucuz bilet 180 lira
12:43 Alexander Sörloth, Fenerbahçe iddialarına ilişkin net konuştu
12:36 Metropoll'den çarpıcı seçim anketi! Babacan ikinci turda Erdoğan'ı geçiyor
12:35 Galatasaray stoper istiyor! Hedefte Chelsea'nin yıldızı Malang Saar var
12:33 Sivas'ın gizemli köyü Ağıl, kaçak define avcıları tarafından talan edildi
12:17 Zafer Partisi'nden tepki çeken sözler: Yeni ulu önderimiz Ümit Özdağ
12:13 Ankara'da ambulansa yol vermeyen düğün konvoyunda yer alan 9 sürücüye ceza yağdı
12:11 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Kim Min-jae'den sonra tüm gözler gözler Attila Szalai'de
12:09 Zonguldak'ta tüyler ürperten intihar! Kaybolan yaşlı adam asılı olarak bulundu... Eşinin ipten kurtarma çabasıysa yürek dağladı
12:04 Adana'da bir şahıs, husumetlisini "Sevgilime sarkıntılık yaptı" diyerek cinsel organından vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 13:48:47. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Ataç Cemevlerine Yapılan Saldırıyı Kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement