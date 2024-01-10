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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, özel birey Emre Çınar'a keman hediye etti - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, özel birey Emre Çınar'a keman hediye etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, özel birey Emre Çınar'ın keman çalma hayalini gerçekleştirmek için ona bir keman hediye etti. Çınar, kemanına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtirken, Başkan Ataç da her zaman özel çocukların yanında olduklarını ve onların hayallerini gerçekleştirmenin kendilerine mutluluk verdiğini ifade etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, özel birey Emre Çınar\'a keman hediye etti
10.01.2024 - 14:14,
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, özel birey Emre Çınar'a keman hediye ederek hayalini gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, özel birey Emre Çınar ile bir araya geldi. Başkan Ataç, Emre ve babası Sebahattin Çınar'ı makamında ağırladı. Ziyarette keman çalma hayali olduğunu ifade eden Çınar, "Keman çalmayı çok istiyorum. Kemanım olduğunda kursa gidip öğrenmek istiyorum" dedi. Çınar'ın hayaline sessiz kalamayan Başkan Ataç ise kendisine keman hediye ederek Çınar'ın mutluluğuna ortak oldu. Kemanına kavuşan Çınar ise ilk iş kursa yazılacağını belirterek Başkan Ataç'a teşekkür etti.

Başkan Ataç ise "Her zaman özel çocuklarımızın yanında olduk. Onların en ufak bir arzusunu gerçekleştirmek bizlere mutluluk veriyor. Emre şimdi bir kemana kavuştu. Onun çalacağı parçaları dinlemek için sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ziyarette Gürleyikliler Dernek Başkanı Halit Gürsoy da yer aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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