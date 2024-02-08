Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şirintepe Mahallesi esnafıyla bir araya geldi. Başkan Ataç, "Ekonomi olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu ekonomik krizden de en çok etkilenenlerin başında esnafımız geliyor. Ama biz Tepebaşı olarak büyük bir aileyiz. Aile olarak bu zor günleri de birlikte aşacağız" dedi.

Başkan Ataç, Eskişehirli esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç, son olarak Şirintepe Mahallesi'nde esnafı dükkanlarında ziyaret etti. Mahalle esnafı ile tek tek görüşen Ataç, uğradığı kahvehanelerdeki vatandaşlarla da sohbet etti.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ataç, "Hemşehrilerimiz ile her noktada bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Bugün de Şirintepe'de esnafımıza hayırlı işler diledik. Ekonomi olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu ekonomik krizden de en çok etkilenenlerin başında esnafımız geliyor. Ama biz Tepebaşı olarak büyük bir aileyiz. Aile olarak bu zor günleri de birlikte aşacağız. Gittiğimiz her yerde gösterdikleri alakadan dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ataç'a ziyaretinde Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Nazan Erşahin, Şirintepe Mahallesi Muhtarı Selami Çetin, Meclis Üyesi Adayları Atilay Dalgıç ve Vural Yörük eşlik etti.