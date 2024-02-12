Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Üreten Kadınlar Platformu\'nun Stantlarını Ziyaret Etti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Üreten Kadınlar Platformu tarafından Adalar mevkinde açılan stantları gezerek kadınlara bol kazançlı günler diledi.
Başkan Ataç, kentte üretim yaparak ekonomilerine katkı sunan kadınlarla temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ataç, Eskişehir Üreten Kadınlar Platformu tarafından 650 üretici kadının Adalar mevkisine açtığı stantları ziyaret etti. Her bir stantta üretici kadınlarla sohbet eden Ataç, bol kazançlar diledi.
Kadınların ürettiklerini kazanca dönüştürerek ev ekonomilerine katkı sunmalarının çok önemli olduğunu belirten Başkan Ataç, "Biz Tepebaşı Belediyesi olarak her zaman kadının yanındayız. Onların üretmeleri, ürettiklerini kazanca çevirmeleri kendilerinden çok bizleri mutlu ediyor. 2016 yılında hizmete açtığımız Hanımeli Sokak'ta da kadınlarımız el emeklerini sergileyip, satış yaparak ev ekonomilerine katkı sunuyor. Bu anlamda kadınlarımızı desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Eskişehir Üreten Kadınlar Platformu Başkanı Neslihan Yürüksoy, birçok dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile platformun kurulduğunu belirterek, ziyaretlerinden dolayı Başkan Ataç'a teşekkür etti.
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