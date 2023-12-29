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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ziraat Odası Başkanı ve Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ile bir araya geldi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ziraat Odası Başkanı ve Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ile bir araya geldi

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Kurtuluş Uzun ve Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Güler ile bir araya geldi. Başkan Ataç, ziyarette yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ziraat Odası Başkanı ve Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ile bir araya geldi
29.12.2023 - 15:30,  Güncelleme: 15:36
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Kurtuluş Uzun, Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Güler ve yönetimleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Ataç, Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Kurtuluş Uzun, Eskişehir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Güler ve yönetimlerini makamında ağırladı. Ziyarette Başkan Güler ve Uzun, Başkan Ataç'a yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç, Uzun ve Güler'e çalışmalarında başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ziraat Odası Başkanı ve Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ile bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ziraat Odası Başkanı ve Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı ile bir araya geldi - Son Dakika
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