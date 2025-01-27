Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, Asker Eğlencesine Katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, vatani görevlerine uğurlanacak 6 genç için düzenlenen asker eğlencesine katıldı.
Başkan Ataç, Samsunlular Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen asker eğlencesine katıldı. Vatani görevlerini yapmak üzere askere giden gençlerin heyecanlarına ortak olan Ataç, askere gidecek olan 6 gence hayırlı teskereler diledi.
Konuyla ilgili olarak Ataç, "Herkes yaptığı askerlikle övünür. Tüm hayatımız boyunca da unutmayız. Kazasız, belasız şekilde gidin, inşallah sağ salim gelin. Allah tüm Türk askerini korusun. Diliyorum, geldiğinizde düğününüzü de yapacağız. Dualarımız sizinle arkadaşlar. Güle güle gidin, güle güle gelin" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR
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