Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şehit aileleri ve gazilerle buluştu

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile buluştu.

Başkan Ataç, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şubesi'nin 18. Olağan Genel Kurul toplantısı öncesinde düzenlenen buluşmaya katıldı. Gökkuşağı Kafe'de yapılan buluşmada, Ataç'ın yanı sıra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, şehit aileleri, gaziler ve yakınları yer aldı.

Buluşmada katılımcılarla sohbet den Ataç, "Şehit yakınları ve gazilerimiz bizler için çok kıymetli. Biz, her zaman sizleri baş tacı etmeye devam edeceğiz. Yıllardır süren beraberliğimiz hiç bozulmayacak. Çalışmalarınızda başarılar dilerken tüm gazilerimizi ve şehit yakınlarımızı saygı ile selamlıyorum" dedi.

Ataç, buluşma sonrası gerçekleştirilen Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şubesi genel kurulunda yeniden başkan seçilen Uluçeşme ve yönetimini de tebrik ederek, yeni dönemdeki çalışmalarında başarılar diledi.