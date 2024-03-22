Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilere Çanakkale Destanı\'nı Yerinde Görme Fırsatı Sundu

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Tepebaşı Belediyesi'nin 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği kültür turu kapsamında yüzlerce Eskişehirli, Çanakkale Destanı'nın yazıldığı yarımadayı görme fırsatı buldu. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, " Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'nın önsözüdür. Orada da yine Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu vatanı kurtardılar. Onlara ne kadar dua etsek azdır, yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu olsun" diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği kültür turları ile Eskişehirlilere, Çanakkale Destanı'nın yazıldığı toprakları yerinde görme imkanı sağlamaya devam ediyor.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda Tepebaşı kafilesi, Şehitler Diyarı Çanakkale ve tarihi yarımadayı rehberler eşliğinde gezdi. Sabahın erken saatlerinde Çanakkale iskelesinden feribotlarla tarihi yarımadaya geçen Tepebaşı kafilesi; Seyit Onbaşı tabyası, Şahindere Hastane Şehitliği, Hilali Ahmer Sağlık Müzesi, Çanakkale Şehitler Abidesi, Seddülbahir Köyü, Alçıtepe Köyü, 57. Alay Şehitliği ve Conk Bayırı'nı gezerek, Çanakkale Savaşları ile ilgili bilgiler aldı.

"TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ ZAFERLERİNDEN BİRİ"

Şehitler Abidesi'nin önünde Eskişehirlilere hitap eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şunları söyledi:

"Kutsal topraklara hoş geldiniz. Bugün ilk defa gelenler için söylüyorum, belki dünyada eşi olmayan kutsal topraklardayız. Çanakkale Destanı'nın yazıldığı, her karışı şehitlerimizin aziz kanları ile sulanmış toprakları, on binlerce hemşehrim ile birlikte görmüş olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Emperyalist güçlere karşı verilen onurlu bir mücadele olan Çanakkale Zaferi'nin bu yıl 109'uncu yıl dönümünü kutluyoruz. Çanakkale Savaşı, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık direnişinin ilk adımlarının atıldığı, tarihimizin en önemli zaferlerinden biridir. Buradaki destan öyle böyle vazgeçilecek veya umursanmayacak bir destan değildir. Atatürk, dünyanın en önemli liderlerinden bir tanesi. Burada yaklaşık 250 bin kişi şehit oldu. 2 kurşunun birbirine vurması 600 milyonda bir ihtimal. Burada binlerce birbirini vurmuş kurşun var. Yani düşünün, nasıl bir savaş, nasıl kazanılmış bir savaş? Işıklar içinde yatsınlar, böyle bir destan ile ülkemiz kurtuldu. Bir yazarın da dediği gibi, Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'nın önsözüdür. Orada da yine Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu vatanı kurtardılar. Onlara ne kadar dua etsek azdır, yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu olsun."

Tepebaşı Belediyesi'nin kültür turları ile Çanakkale'yi ve tarihi mekanları görme şansı bulan Eskişehirliler de tarihi toprakları görmekten memnun olduklarını belirterek, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ve ekibine teşekkürlerini iletti.