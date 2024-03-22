Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilere Çanakkale Destanı\'nı Yerinde Görme Fırsatı Sundu

Tepebaşı Belediyesi'nin 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği kültür turu kapsamında yüzlerce Eskişehirli, Çanakkale Destanı'nın yazıldığı yarımadayı görme fırsatı buldu. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, " Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'nın önsözüdür. Orada da yine Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu vatanı kurtardılar. Onlara ne kadar dua etsek azdır, yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu olsun" diye konuştu.
Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği kültür turları ile Eskişehirlilere, Çanakkale Destanı'nın yazıldığı toprakları yerinde görme imkanı sağlamaya devam ediyor.
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda Tepebaşı kafilesi, Şehitler Diyarı Çanakkale ve tarihi yarımadayı rehberler eşliğinde gezdi. Sabahın erken saatlerinde Çanakkale iskelesinden feribotlarla tarihi yarımadaya geçen Tepebaşı kafilesi; Seyit Onbaşı tabyası, Şahindere Hastane Şehitliği, Hilali Ahmer Sağlık Müzesi, Çanakkale Şehitler Abidesi, Seddülbahir Köyü, Alçıtepe Köyü, 57. Alay Şehitliği ve Conk Bayırı'nı gezerek, Çanakkale Savaşları ile ilgili bilgiler aldı.
"TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ ZAFERLERİNDEN BİRİ"
Şehitler Abidesi'nin önünde Eskişehirlilere hitap eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, şunları söyledi:
"Kutsal topraklara hoş geldiniz. Bugün ilk defa gelenler için söylüyorum, belki dünyada eşi olmayan kutsal topraklardayız. Çanakkale Destanı'nın yazıldığı, her karışı şehitlerimizin aziz kanları ile sulanmış toprakları, on binlerce hemşehrim ile birlikte görmüş olmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Emperyalist güçlere karşı verilen onurlu bir mücadele olan Çanakkale Zaferi'nin bu yıl 109'uncu yıl dönümünü kutluyoruz. Çanakkale Savaşı, milletimizin özgürlük ve bağımsızlık direnişinin ilk adımlarının atıldığı, tarihimizin en önemli zaferlerinden biridir. Buradaki destan öyle böyle vazgeçilecek veya umursanmayacak bir destan değildir. Atatürk, dünyanın en önemli liderlerinden bir tanesi. Burada yaklaşık 250 bin kişi şehit oldu. 2 kurşunun birbirine vurması 600 milyonda bir ihtimal. Burada binlerce birbirini vurmuş kurşun var. Yani düşünün, nasıl bir savaş, nasıl kazanılmış bir savaş? Işıklar içinde yatsınlar, böyle bir destan ile ülkemiz kurtuldu. Bir yazarın da dediği gibi, Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'nın önsözüdür. Orada da yine Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bu vatanı kurtardılar. Onlara ne kadar dua etsek azdır, yolumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu olsun."
Tepebaşı Belediyesi'nin kültür turları ile Çanakkale'yi ve tarihi mekanları görme şansı bulan Eskişehirliler de tarihi toprakları görmekten memnun olduklarını belirterek, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a ve ekibine teşekkürlerini iletti.
Son Dakika › Yerel › Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilere Çanakkale Destanı'nı Yerinde Görme Fırsatı Sundu - Son Dakika
İzmir'in Urla ilçesinde Michelin yıldızlı restoran işleten şef Osman Serdaroğlu, İtalya'daki 5 yılı aşkın gastronomi eğitiminde Japon ustasından öğrendiklerini Tokyo'daki fuarda sundu.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan-ı Şerif'in ilk akşamında, teravih namazının ardından Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarla buluştu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen dördüncü Medya ve İslamofobi Forumu, 14 Mart'ta Ankara'da gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, SETA, Ankara Bilim Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Türk Telekom ve Halkbank'ın paydaşı olduğu forumda, Gazze'deki insanlık dramı ve İslamofobi konuları ele alınacak. Forumda, uluslararası ve yerel boyutlarıyla İslamofobi üzerine konuşmalar yapılacak ve mücadele stratejileri tartışılacak.
Kırşehir'de bir markete giderek Ramazan ayı alışverişi yapan Memleket Partisi il başkanı Gülay Baltalık, vatandaşın derdinin seçim olmadığını söyledi. Baltalık, yaptığı alışveriş listesini sosyal medya hesabından paylaştı ve insanların gelir ve vergi adaleti sisteminden uzak yaşadığını aktardı.
Aydın'ın Karacasu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılıkla mücadele kapsamında vatandaşlar uyarıldı. İlçe pazar yerinde ve Hacı Ali Ağa Camii'nde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara dolandırıcılık konusunda dikkatli olmaları ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi. Emniyet ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkat edilmesi gereken ayrıntılar ve aldatıcı yöntemlere karşı duyarlı olunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Didim Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında, hayatını kaybeden meclis üyesi Tahsin Kurt ve katledilen Yağmur Tayhan'ın adlarını parka verme kararı aldı. Başkan Atabay, meclis üyelerine plaket verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camikebir Mahallesi'nde ve Sivas Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunarak hem esnaflarla hem de vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, esnafın talep ve önerilerini dinleyerek çözüm üretmeye devam ediyor. Ayrıca, gençlere internet kartı ve sinema bileti hediye ettiği de belirtildi.
Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Otoritesi (SEC), büyük kuruluşlar ve yüksek net değerli şahıslar için kripto para birimlerine yatırım imkânı sunan borsa yatırım fonlarına (ETF) yeşil ışık yaktı. Bu sayede yatırımcılar Amerikan borsalarında listelenen spot Bitcoin (BTC) ETF'lerine erişebilecek. SEC'nin nihai hedefi ise bu yatırım imkanlarını bireysel yatırımcılara da açmak.
ANKA HABER AJANSI 12 MART SALI GÜNDEMİ
Tunceli'nin Pertek ilçesinden AK Parti İl Genel Meclis adayı olan Mehmet Hanifi Kılıç, aracının yağış nedeniyle çıkamadığı köye, eşek sırtında giderek vatandaşlardan kendisini desteklemelerini istedi. Kılıç'ın eşek sırtında köylülere hitabı, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken o anlar izleyenleri tebessüm ettirdi.
31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde son Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti grup toplasına başkanlık eden AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Sivas Caddesi'nde esnaflarla bir araya gelerek, hayırlı işler temennisinde bulundu.
AK Parti tarafından Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı törenle yapıldı. AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp ile birlikte, vatandaşlarla iletişimin sağlanması ve yaşanan sorunlara çözüm üretebilmek için hazırlanan AK Parti Gültepe Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katıldı. Hatipoğlu, vatandaşların ilgisiyle karşılanarak, AK Parti'nin seçimi kazanacağını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?