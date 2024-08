Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Metin Özöğüt Yaşam Merkezi sakinlerini ziyaret etti. Merkez sakini deneyimli vatandaşlar Başkan Ataç'a sağlanan hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, Başkan Ataç da, "Büyüklerimizin sağlıklı bir yaşam sürmeleri için elimizden geleni yapıyoruz, onlar bizim başımızın tacı" diye konuştu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hemen her fırsatta Eskişehirliler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ataç, son olarak Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde yaşamlarını sürdüren deneyimli vatandaşları ziyaret etti. Buluşmada merkez sakinleri ile tek tek selamlaşan Başkan Ataç, deneyimli vatandaşlar ile sohbet edip bol bol fotoğraf çekindi. Vatandaşlar, Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde sağlanan imkanlardan dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek, Ataç'a teşekkürlerini iletti.

"Her türlü hizmete ulaşabiliyorlar"

Başkan Ataç da vatandaşların yaşamını huzurla sürdürdüğü merkez hakkında, "Büyüklerimiz başımızın tacı. Onları rahat ettirmek için tüm çabamız ile çalışmaya devam edeceğiz. Büyüklerimizin sağlıklı bir yaşam sürmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Büyüklerimizin her zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. 2021 Aralık'ta hizmete açtığımız merkezimizden bugüne kadar 116 kişi yararlandı. 72 kapasiteye sahip merkezimizden hali hazırda 60 vatandaşımızı ağırlıyoruz. Deneyimli vatandaşlarımızın rahatı, refahı, mutluluğu ve huzuru her zaman önceliğimiz. Merkezimizde ihtiyaçları olan her türlü hizmete ulaşabiliyorlar. Onların burada yüzlerinin güldüğünü görmek, mutlu bulmak, memnun olduklarını görmek bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Metin Özöğüt Yaşam Merkezi

Yaşamını merkezde sürdüren deneyimli vatandaşlar, günlerini keyifli, sağlıklı ve huzurlu biçimde geçiriyor. 2 kişilik odalardan oluşan ve 72 kişilik yatak kapasitesi ile hizmet veren tesiste 33 metrekarelik özel bakım odası yer alıyor. Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşan merkez, mutfak, çamaşırhane, soğuk hava deposu, sığınak, çok amaçlı salon, yemek salonu, dinlenme ve TV salonu, fizyoterapi salonu, sağlık birimi, doktor odası, revir gibi alanları ile misafirlerine hizmet sağlıyor. 72 yatak kapasitesine sahip olan ve toplam 4 bin 684 metrekare inşaat alanı üzerinde oluşturulan merkezde kalan vatandaşlar da yaşam şartlarından memnun olduklarını ifade ediyor.

Atölyelerde ortaya çıkan eserler dönemsel olarak sergileniyor

Merkezde deneyimli vatandaşların sağlıklı yaşam sürdürebilmeleri için günlük muayeneleri, ilaç takipleri ve sağlık kontrolleri yapılıyor. Ayrıca merkez sakinlerinin ihtiyaçları doğrultusunda fizyoterapist eşliğinde bedensel olarak bireysel ve grup egzersizleri yapılıyor. Bu uygulamalar arasında El-göz koordinasyon, bilmeyle ilgili stilimülasyon, işitmeyle ilgili algı ve bellek çalışmaları da yer alıyor. Merkezden yararlanan deneyimli vatandaşların düzenli beslenmelerini sağlamak amacıyla diyetisyen kontrolünde 3 ana öğün yemek hizmeti bulunuyor. Haftanın 2 günü resim atölyesi, haftanın bir günü müzik atölyesi ve haftanın 3 günü spor faaliyetleri gerçekleştirilen merkezde deneyimli vatandaşların sosyalleşmeleri sağlanarak yaşam kaliteleri destekleniyor. Atölyelerde ortaya çıkan eserler dönemsel olarak sergileniyor. - ESKİŞEHİR