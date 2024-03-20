Tepebaşı Belediye Başkanı Engelli Bireylerle İftar Programında Buluştu

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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Programda konuşan Başkan Ataç, "İyi ki varsınız, iyi ki bu dostluğumuz var" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar programları devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi Davet Salonu'nda gerçekleştirilen iftar programına Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Sessiz Meleklerin Sesi Derneği Başkanı Berrin Çakır, Türkiye Sakatlar Derneği Şube Başkanı Cafer Eşen, Engelliler Spor Kulübü ve Göz Merkezi Engelliler Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Çiğdem Çalışır, Damla Özgereksinimliler Kültür Sanat-Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Emel Kapanoğlu, Umudun Çocukları Engelliler Dayanışma, Yardımlaşma ve Bilinçlendirme Derneği Başkanı Gülcan Soylu, ESGÖRDER Görme Engelliler Derneği Başkanı Mutlu Yıldız, İşitme Engelli Çocuğu Olan Aileler Derneği Başkan Vekili Kısmet Bozkurt, Bedensel Engelliler Derneği Sanat ve Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Saygı, Görme Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Selahattin Oktay, Otistik Çocuklar Farkındalık Derneği'nden, Türkiye Down Sendromlular Derneği'nden temsilciler ve üyeleri katıldı.

"Bu güzellikler hep yaşasın"

İftar programında konuşan Başkan Ataç, "Yıllardır birlikte olmamızın büyük avantajları var. Bu Ramazan sofrası çok farklı bir sofradır. Bütün insanların yani zenginin, fakirin, gencin, deneyimlinin, kadının, erkeğin rahatlıkla oturabildiği bir sofradır. Bu sofrada önemli olan iki şey vardır. Birincisi sosyalleşmek ikincisi dini ritüelleri yerine getirmektir. Tuttuğunuz oruçlar ve ibadetleriniz kabul olsun. Eskişehir'imiz engellilerin tüm konularına hassasiyetle yaklaşıyor. Özel bireyler için hayata geçirdiğimiz Gökkuşağı Kafeler ve Montaj Atölyeleri çok beğenildi. Özel çocuklarımız orada hem sosyalleşti hem ekonomilerine katkı sundu. Bunun gibi birçok istihdam sağlayacak projelerimize yeni dönemde de devam edeceğiz. Ben, her zaman sizlerin yanında olduğumu ve sizlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bizleri çok güzel günlerin beklediğine olan inancım tam. Hepinize en derin sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu dostluğumuz var. Bu güzellikler hep yaşasın. Yolumuz açık olsun" dedi.

İftar programına katılan engelli dernekleri temsilcileri de engellilere verilen hizmetlerden, desteklerden dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a ve ekibine teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR