Tepebaşı Belediye Başkanı Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

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Tepebaşı Belediye Başkanı, esnaf ziyaretlerine devam ederken, "Kentimizde kurduğumuz bu güzel diyalog, samimiyet ve güven ortamı devam edecek. Eskişehir'imizi daha da güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Çamlıca Mahallesi'ndeki dükkanları ziyaret ederek, esnafa bol kazançlar diledi. Mahalle esnafı ile tek tek görüşen Başkan Ataç, uğradığı kahvehanelerdeki vatandaşlarla da sohbet etti.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Ataç, "Hemşehrilerimiz ile her noktada bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Bugün Çamlıca'da esnafımıza hayırlı işler diledik. Vatandaşlarımız ile aramızdaki güzel diyalog beni çok mutlu ediyor. Eskişehirliler, Tepebaşı Belediyesi'ne güven duyduğunu ve eşitçe dağılan kaliteli hizmetten dolayı mutlu olduğunu belirtiyor. Gittiğimiz her yerde gösterdikleri alakadan dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Kentimizde kurduğumuz bu güzel diyalog, samimiyete dayalı güven ortamı devam edecek. Şehrimizi ve ülkemizi daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza sıcak karşılamaları için teşekkür ediyorum" dedi.