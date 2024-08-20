Tepebaşı Belediye Başkanı Genç Çiftçilerle Buluştu - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı Genç Çiftçilerle Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Genç Çiftçilerle Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de üretim yapan genç çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçiler, üretim maliyetleri nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları Başkan Ataç ile paylaştı.

20.08.2024 14:49  Güncelleme: 14:50
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir'de üretim yapan genç çiftçilerle bir araya geldi. "Üretmek istiyoruz" diyen çiftçiler üretim maliyetleri nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları Başkan Ataç ile paylaştı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir'de üretim yapan genç çiftçileri makamında ağırladı. Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu Başkanı Mehmet Kızılinler'in de yer aldığı buluşmada çiftçiler, üretim sürecinde ve sonrasında yaşadıkları sorunları Başkan Ataç ile paylaştı. Çiftçiler adına konuşan Burak Kuşan, "Genç çiftçiler olarak özveriyle çalışıyoruz. Ülkemizin tarımına katkıda bulunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kısacası biz üretmek istiyoruz. Girdi maliyetleri, elektrik, mazot ve gübre maliyetleri çok yüksek. Biz bu sorunlarımıza çözüm üretilmesini istiyoruz. Bu sıkıntılarımızı şehrin önde gelen isimleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerine de anlatıyoruz. Ahmet Başkanımızı da bu sıkıntılarımızı anlatmak için ziyarette bulunduk" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç, üretime ve üreticiye her zaman destek olduklarını belirterek, "Tarımın ve üretimin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Maliyetlerin artışı nedeniyle üreticilerimiz zor günler geçiyor. Tarım politikalarının tekrar gözden geçirmesi ve planlı üretime yönelmesi gerekiyor. Dayanışma ve ortak akıl ile sorunlara çözümler üretmeliyiz. Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulumuz ile birlikte üretene destek oluyoruz olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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