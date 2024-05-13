Tepebaşı Belediye Başkanı Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu

Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı'nda göreve seçilen mahalle muhtarları ile gerçekleştirdiği buluşmasında, "Bu vatana layık şekilde en iyisini yapmaya çalışacağız. Ben her zaman söylerim, en iyi siyaset en iyi hizmettir. En iyi hizmet de en iyi siyasettir. Bu düstur ile işinize bakarsanız hiç başınız ağrımaz ve başarılı olursunuz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde Tepebaşı bölgesinde göreve seçilen mahalle muhtarları ile Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda yer alan hangar binasında bir araya geldi.

"Tepebaşı'nda bir aileyiz"

Eskişehir Muhtarlar Derneği Başkanı ve Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler yaptığı konuşmada, "31 Mart seçimlerinin ardından biz muhtarları bir araya getirdiği için Ahmet Başkanıma teşekkür ederim. Kendisi ile 3 dönemdir birlikte görev yapıyoruz. Tepebaşı'nda bir aileyiz, bu aileye 31 yeni muhtarımız katıldı. Hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Aynı zamanda muhtarlıklar federasyon başkanlığı Eskişehir'e geçiyor, inşallah federasyon başkanlığı da yapacağız" sözlerini kullandı.

"Bize oy veren, vermeyen herkesin muhtarıyız, belediye başkanıyız"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da halka hizmet söz konusu olduğunda siyasetin arka planda kalması gerektiğine vurgu yaparak, "Kadın muhtar sayımız 20'ye çıktı, her birini tebrik ediyorum. Biz Tepebaşı'nda gerçek bir aileyiz. Yaklaşık 25 yıldır birlikte çalışıyoruz, halkımız ile birlikte Tepebaşı'nı en iyi noktalara getirmeye gayret ediyoruz. Sizler mahallelerinizde bizlerin elimiz, kolumuz, gözümüzsünüz. Bu görevi tarafsız olarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben belediyede hiç siyaset yapmıyorum. Seçilmemizle birlikte bize oy veren, vermeyen herkesin muhtarıyız, belediye başkanıyız. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Öyle olursanız vatandaşa eşit davranır, eşit hizmet edersiniz. Onlarla beraber daha rahat, herkesin dili olacak şekilde konuşursunuz. Benim 25 yıldır bu görevde kalmamın sırrı budur, partiler üstü şekilde hareket etmektir. Belediyeye, muhtarlığa girdiğimizde siyaset olmaz. Bunu böyle yaparsak başarılı oluruz. Ben sadece bir şeye tarafım, Mustafa Kemal Atatürk'e tarafım. Yaptığı devrimlere, cumhuriyete, laikliğe, hukuk devletine tarafım. Kendisi bu devrimleri ile hareket etmiş ve tüm Türk halkının kalbine girmiştir. Mustafa Kemal'i tüm dünya takdir ediyor, biz de aklımızdan gönlümüzden hiç çıkarmayalım. Bugün Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmasa bizler bu görevlerde olamazdık. Ben belediye başkanı, sizler muhtar olamazdınız. Sayın Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı olamazdı, milletvekillerimiz de milletvekili olamazdı" şeklinde konuştu.

"En iyi siyaset en iyi hizmettir"

Başkan Ataç, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Tepebaşı Belediyesi her zaman tasarruf yapan bir belediyedir arkadaşlar. Bunun için hiçbir endişemiz yok. Biz 25 yıldır bu belediyeyi en iyi şekilde yönetmeye çalıştık ve bunu başardık. Vatanımız çok güzel arkadaşlar ve bu vatan bir bütündür. Onun için bu vatana layık şekilde en iyisini yapmaya çalışacağız. Ben her zaman söylerim; en iyi siyaset en iyi hizmettir. En iyi hizmet de en iyi siyasettir. Bu düstur ile işinize bakarsanız hiç başınız ağrımaz ve başarılı olursunuz."

Programda Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Kurtuluş Kurtuluş Uzun ve Çiftçi Malları Koruma Başkanı Hasan Hüseyin İnce de birer konuşma yaparak Başkan Ataç'a teşekkür etti. Buluşmada Tepebaşı Belediye başkan yardımcıları da kendilerini takdim ederek, muhtarlar ile mahallelerdeki sorun ve talepler hakkında iletişim halinde olacaklarını belirtti. CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve Tepebaşı İlçe Başkanı Elif Zümrüt Çerçi etkinlik, günün anısına çektirilen fotoğraf ile son buldu.

Gerçekleşen buluşmaya Başkan Ataç, Uzun ve İnce'nin yanı sıra Eskişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Güler ile Tepebaşı bölgesinde göreve seçilen mahalle muhtarları katıldı. - ESKİŞEHİR