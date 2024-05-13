Tepebaşı Belediye Başkanı Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tepebaşı Belediye Başkanı Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı'nda göreve seçilen mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Başkan Ataç, en iyi siyasetin en iyi hizmet olduğunu vurgulayarak, vatandaşa eşit davranılması gerektiğini söyledi.

13.05.2024 16:33  Güncelleme: 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı'nda göreve seçilen mahalle muhtarları ile gerçekleştirdiği buluşmasında, "Bu vatana layık şekilde en iyisini yapmaya çalışacağız. Ben her zaman söylerim, en iyi siyaset en iyi hizmettir. En iyi hizmet de en iyi siyasettir. Bu düstur ile işinize bakarsanız hiç başınız ağrımaz ve başarılı olursunuz" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde Tepebaşı bölgesinde göreve seçilen mahalle muhtarları ile Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda yer alan hangar binasında bir araya geldi.

"Tepebaşı'nda bir aileyiz"

Eskişehir Muhtarlar Derneği Başkanı ve Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler yaptığı konuşmada, "31 Mart seçimlerinin ardından biz muhtarları bir araya getirdiği için Ahmet Başkanıma teşekkür ederim. Kendisi ile 3 dönemdir birlikte görev yapıyoruz. Tepebaşı'nda bir aileyiz, bu aileye 31 yeni muhtarımız katıldı. Hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Aynı zamanda muhtarlıklar federasyon başkanlığı Eskişehir'e geçiyor, inşallah federasyon başkanlığı da yapacağız" sözlerini kullandı.

"Bize oy veren, vermeyen herkesin muhtarıyız, belediye başkanıyız"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da halka hizmet söz konusu olduğunda siyasetin arka planda kalması gerektiğine vurgu yaparak, "Kadın muhtar sayımız 20'ye çıktı, her birini tebrik ediyorum. Biz Tepebaşı'nda gerçek bir aileyiz. Yaklaşık 25 yıldır birlikte çalışıyoruz, halkımız ile birlikte Tepebaşı'nı en iyi noktalara getirmeye gayret ediyoruz. Sizler mahallelerinizde bizlerin elimiz, kolumuz, gözümüzsünüz. Bu görevi tarafsız olarak yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben belediyede hiç siyaset yapmıyorum. Seçilmemizle birlikte bize oy veren, vermeyen herkesin muhtarıyız, belediye başkanıyız. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Öyle olursanız vatandaşa eşit davranır, eşit hizmet edersiniz. Onlarla beraber daha rahat, herkesin dili olacak şekilde konuşursunuz. Benim 25 yıldır bu görevde kalmamın sırrı budur, partiler üstü şekilde hareket etmektir. Belediyeye, muhtarlığa girdiğimizde siyaset olmaz. Bunu böyle yaparsak başarılı oluruz. Ben sadece bir şeye tarafım, Mustafa Kemal Atatürk'e tarafım. Yaptığı devrimlere, cumhuriyete, laikliğe, hukuk devletine tarafım. Kendisi bu devrimleri ile hareket etmiş ve tüm Türk halkının kalbine girmiştir. Mustafa Kemal'i tüm dünya takdir ediyor, biz de aklımızdan gönlümüzden hiç çıkarmayalım. Bugün Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmasa bizler bu görevlerde olamazdık. Ben belediye başkanı, sizler muhtar olamazdınız. Sayın Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı olamazdı, milletvekillerimiz de milletvekili olamazdı" şeklinde konuştu.

"En iyi siyaset en iyi hizmettir"

Başkan Ataç, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Tepebaşı Belediyesi her zaman tasarruf yapan bir belediyedir arkadaşlar. Bunun için hiçbir endişemiz yok. Biz 25 yıldır bu belediyeyi en iyi şekilde yönetmeye çalıştık ve bunu başardık. Vatanımız çok güzel arkadaşlar ve bu vatan bir bütündür. Onun için bu vatana layık şekilde en iyisini yapmaya çalışacağız. Ben her zaman söylerim; en iyi siyaset en iyi hizmettir. En iyi hizmet de en iyi siyasettir. Bu düstur ile işinize bakarsanız hiç başınız ağrımaz ve başarılı olursunuz."

Programda Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Kurtuluş Kurtuluş Uzun ve Çiftçi Malları Koruma Başkanı Hasan Hüseyin İnce de birer konuşma yaparak Başkan Ataç'a teşekkür etti. Buluşmada Tepebaşı Belediye başkan yardımcıları da kendilerini takdim ederek, muhtarlar ile mahallelerdeki sorun ve talepler hakkında iletişim halinde olacaklarını belirtti. CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz ve Tepebaşı İlçe Başkanı Elif Zümrüt Çerçi etkinlik, günün anısına çektirilen fotoğraf ile son buldu.

Gerçekleşen buluşmaya Başkan Ataç, Uzun ve İnce'nin yanı sıra Eskişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Güler ile Tepebaşı bölgesinde göreve seçilen mahalle muhtarları katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Siyaset, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediye Başkanı Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:31 Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:01:52. #1.11#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediye Başkanı Mahalle Muhtarlarıyla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement