Tepebaşı Belediye Başkanı'ndan Romanya Köstenceli Öğrencilere Ziyaret - Son Dakika
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Tepebaşı Belediye Başkanı'ndan Romanya Köstenceli Öğrencilere Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı\'ndan Romanya Köstenceli Öğrencilere Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Romanya'nın Köstence kentinden gelen öğrencileri ağırlayarak kardeş kent ilişkilerini vurguladı. Ziyarette, Tepebaşı Belediyesi'nin projeleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

24.10.2024 17:31  Güncelleme: 17:34
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi'nin kardeş kentlerinden olan Romanya Köstenceli öğrencileri ağırladı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, dünyanın farklı ülkelerindeki kardeş kentlerde yaşayan vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak kardeş kent Romanya Köstence'de yer alan Gheorgheieica okulu, Eskişehir'e geldi. Kardeş okul programları ve kültür gezisi çerçevesinde Eskişehir'e gelen Romanyalı misafirler, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ı belediyede ziyaret etti. Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi ve Romanya Dobruca Kırım Göçmenleri Derneği Başkanı Metin Gündoğdu'nun eşlik ettiği konuklar, Başkan Ataç'tan Tepebaşı Belediyesi'nin örnek çalışma ve projelerini dinleme imkanı buldu.

"Romanya Köstence ile çok güzel bir kardeş kent ilişkimiz var"

Başkan Ataç, Köstence ile kardeş şehir olmaktan dolayı mutluluğunu ifade ederek, "Romanya Köstence ile çok güzel bir kardeş kent ilişkimiz var. Sizleri de Eskişehir ziyaretiniz çerçevesinde belediyemizde görmek bizleri mutlu etti. Köstence ile kardeş kent olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz ve 2 kent arasındaki kültürel ve sosyal iş birliğinin gelecekte daha da artmasını diliyoruz" diye konuştu.

Konuklar da Başkan Ataç'a misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti. Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Seyit Yıldızhan ve Özel Kalem Müdürü Özcan Erkaya'nın konuklara eşlik ettiği ziyaret, belediye binasında yer alan Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerinin gezilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediye Başkanı'ndan Romanya Köstenceli Öğrencilere Ziyaret - Son Dakika

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