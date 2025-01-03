Tepebaşı Belediyesi, 2024 Yılında 38 Bin 810 Talebi Çözdü - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi, 2024 Yılında 38 Bin 810 Talebi Çözdü

Tepebaşı Belediyesi, 2024 Yılında 38 Bin 810 Talebi Çözdü

Tepebaşı Belediyesi, Mavi Masa ve WhatsApp iletişim kanallarıyla ilçe sakinlerinin taleplerine hızlı çözümler sunuyor. 2024 yılında toplamda 38 bin 810 talep başarıyla yanıtlandı.

03.01.2025 15:05  Güncelleme: 15:07
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Tepebaşı Belediyesi, Mavi Masa ve WhatsApp iletişim kanalları aracılığıyla ilçe sakinlerinin her an ulaşabileceği bir belediye olmaya devam ediyor. 2024 yılında, ilçe sakinleri tarafından belediyeye iletilen 38 bin 810 talep başarıyla çözüme kavuşturuldu.

Tepebaşı Belediyesi, ilçedeki problemlerin daha hızlı çözülmesi amacıyla oluşturulan Mavi Masa ve WhatsApp hattı ile vatandaşlardan gelen istek, soru ve önerilere çözüm odaklı yanıt veriyor.

Vatandaşlarla kurulan tüm iletişim kayda alınarak ilgili birimlere aktarılması ve takibi titizlikle yapılıyor. 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattı, vatandaşların geri bildirimlerini değerlendirerek işlemlerin sonuçlanması sürecinde önemli bir köprü işlevi görüyor. Gelen müracaatlar, Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınarak eksiksiz bir şekilde takibi yapılıyor. 2024 yılında vatandaşlar tarafından iletilen 38 bin 810 talep çözüme kavuşturuldu.

Hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşuyor

Kent sakinleri, Tepebaşı Belediyesi'ne Mavi Masa'nın yanı sıra WhatsApp üzerinden de ulaşabiliyor. 0 (532) 131 30 32 numaralı WhatsApp hattı üzerinden şikayet ve talepler hafta içi 08.00-20.00, hafta sonu ise 08.00-17.00 saatleri arasında yanıtlanıyor. WhatsApp üzerinden sunulan hizmet sayesinde, vatandaşlar karşılaştıkları sorunları anında belediyeye iletebiliyor ve yetkililerle gerçek zamanlı olarak iletişim kurabiliyor. Kent halkı belediyeye fotoğraf ve video da gönderebilirken, problemlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşması sağlanıyor.

Öte yandan, belediyenin www.tepebasi.bel.tr adresinde bulunan canlı destek hizmeti aracılığıyla da Eskişehirliler istek, şikayet ve önerilerini hafta içi 08.00-20.00 ve hafta sonu 08.00-17.00 saatleri arasında Mavi Masa aracılığı ile yetkililere iletebiliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi, 2024 Yılında 38 Bin 810 Talebi Çözdü - Son Dakika

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