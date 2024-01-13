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Tepebaşı Belediyesi 4. Enerji Günleri'ni düzenledi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi 4. Enerji Günleri'ni düzenledi

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Enerji Günleri etkinliği, sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti. Etkinlikte, enerji konusu uzmanlar tarafından masaya yatırıldı. Etkinliğe Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, TMMOB EMO Eskişehir Şube Başkanı Ender Kelleci, KalDer Şube Başkanı Burak Erdinç, akademisyenler, enerji sektöründen temsilciler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik kapsamında uzman isimler sunumlar gerçekleştirirken, 'Temiz Enerji İçin Ortaklıklar' paneli düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi 4. Enerji Günleri\'ni düzenledi
13.01.2024 - 17:33,
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Tepebaşı Belediyesi tarafından "Enerjinle Kente Hayat Ver" sloganı ile düzenlenen 4. Enerji Günleri etkinliği, sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti. Etkinlikte, enerji konusu uzmanlar tarafından masaya yatırıldı.

Tepebaşı Belediyesi temiz enerji konusundaki çalışmalarına devam ederken 4'üncüsünü Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve KalDer iş birliğinde düzenlenen Enerji Günleri etkinliği ile enerji konusu ele alındı.

Etkinliğe Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu, TMMOB EMO Eskişehir Şube Başkanı Ender Kelleci, KalDer Şube Başkanı Burak Erdinç, Tepebaşı Belediyesi meclis üyeleri, akademisyenler, enerji sektöründen temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

"GELECEĞE DAİR ÇÖZÜMLER ÜRETMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİK"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan EMO Eskişehir Şube Başkanı Ender Kelleci, "Temiz enerji konusundaki bilgi, deneyim ve inovasyonları paylaşmak, geleceğe dair çözümler üretmek için bir araya geldik. 4. Enerji Günleri enerji sektörünün temiz ve sürdürülebilir enerjinin kullanımının artırılması ve teknolojik gelişmelerin paylaşılması ve stratejik önlemlerin belirlenmesi açısından kritik bir ortam sunmaktadır. Etkinlik boyunca uzmanlar bilgi alışverişi yapacak, deneyimlerini paylaşacak. Bu etkinliğe destek veren başta Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a, ekibine ve iş birlikçilere teşekkür ederim" dedi.

Suat Yalnızoğlu, "Temiz enerjiye ihtiyaç her geçen gün artmakta. Biz bunun farkındayız. Burada birbirinden değerli konuşmacılar bizimle olacak. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" diyerek, Tepebaşı Belediyesi olarak yapılan temiz enerji uygulamalarından bahsetti.

KalDer Şube Başkanı Murat Erdinç, tasarrufun ve enerji verimliliğin önemine dikkat çekerek etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

UZMAN İSİMLER KONUŞTU

Etkinlikte daha sonra alanında uzman isimler katılımcılar ile buluşarak enerji konusuna ilişkin aktarımlarda bulundu. Haier Europe Çevre ve İş Güvenliği Müdürü Emrah Akbaş, Arçelik Lider Çevre Mühendisi Sezen Kurt, ETİ Gıda Sürdürülebilirlik Çevre ve Enerji Müdürü Anıl Ünlü ve IZODER Isı Yalıtımı Komisyonu Üyesi Zahide Türkan Subaşı, firmalarının sürdürülebilirlik ve temiz enerji konusundaki çalışmalarını katılımcılara sundu.

'TEMİZ ENERJİ İÇİN ORTAKLIKLAR' PANELİ DÜZENLENDİ

Sunumların ardından moderatörlüğünü Vaillant Group TDDF A.Ş Kalite Güvence Müdürü Umutcan Ünlü'nün yaptığı, konuşmacı olarak ise Haier Europe Çevre ve İş Güvenliği Müdürü Emrah Akbaş, Arçelik Lider Çevre Mühendisi Sezen Kurt, ETİ Gıda Sürdürülebilirlik Çevre ve Enerji Müdürü Anıl Ünlü, İZODER Teknik İşler ve Eğitim Uzmanı Beyza Tanyol ile EMO Yönetim Kurulu Üyesi Salih Eğerci'nin katıldığı 'Temiz Enerji İçin Ortaklıklar' paneli gerçekleştirildi.

Programda katılımcılar da merak ettikleri soruları uzmanlarına yöneltme şansı buldu. Etkinlik süresince sektör temsilcilerinin yer aldığı stantlar da vatandaşlardan ilgi gördü. Alanda açılan 17 farklı stantta sektör temsilcileri, ürün ve teknolojilerini tanıttı. Firmaların yetkilileri ve vatandaşlar, etkinlikte dolayı memnun olduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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