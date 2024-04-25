Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi'nden 480 Kişi Hizmet Aldı - Son Dakika
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Yerel

Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi'nden 480 Kişi Hizmet Aldı

Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi\'nden 480 Kişi Hizmet Aldı

Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi Yeşiltepe Yaşam Merkezi'nde hizmet vermeye başladı. Merkezde konuşma sesi bozuklukları, akıcılık bozuklukları, ses bozuklukları, özgül öğrenme güçlüğü, beslenme ve yutma bozuklukları gibi sorunlarla ilgileniliyor. Merkezden bugüne kadar 480 kişi yararlandı.

25.04.2024 16:31  Güncelleme: 16:35
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Eskişehir'de 2023 yılının mayıs ayında hizmete başlayan Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi Yeşiltepe Yaşam Merkezi'nden bugüne kadar 480 kişi hizmet aldı.

Tepebaşı Belediyesi bölge halkına her alanda hizmet sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi Yeşiltepe Yaşam Merkezi'nde hizmet vermeye başladı. Merkezde konuşma sesi bozuklukları, akıcılık bozuklukları, ses bozuklukları, özgül öğrenme güçlüğü, beslenme ve yutma bozuklukları, dudak damak yarığı ve rezonans bozukluklar, yetişkin dil bozuklukları, motor konuşma bozukluklarında uzman dil ve konuşma terapistleri ile ön görüşme sonrası uygun olan danışanlarla tedaviye başlanıyor. Haftada bir gün 40 dakika süren seanslarla hizmet veren merkezde haftada 90 kişiye danışmanlık hizmeti verilebilirken, öte yandan 2023 yılının mayıs ayında hizmete başlayan merkezden bugüne kadar 480 kişinin yararlandığı belirtildi. Hizmet alan vatandaşlar merkezden memnun olduklarını dile getirerek Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletti.

Yetkililer, randevu sistemi ile hizmet veren merkezden iki buçuk yaş itibariyle çocuk, ergen, yetişkin ve ihtiyaç duyan herkesin faydalanabildiğini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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