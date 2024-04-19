Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi\'nde 3 kedi ve 1 köpek yeni yuvalarına kavuştu

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Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde bulunan 3 kedi ve 1 köpek yeni sıcak yuvasına kavuştu.

2009 yılından bugüne 13 bin 91 sokak hayvanını sahiplendirerek tüm belediyelere örnek olan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede merkezde bakımları yapılan 3 kedi ve 1 köpek daha sıcak yuvaya kavuştu.

"Bugün de bir köpek yavrusu sahiplendim, ismini de Ponçik koydum"

Bir köpek yavrusunu sahiplenen Tülin Onar, "Buranın olması benim için çok büyük bir avantaj. Buradan devamlı kedi-köpek sahipleniyorum. Genelde engeli olanları sahipleniyorum ve kendimi de mutlu hissediyorum. Bugün de bir köpek yavrusu sahiplendim, ismini de Ponçik koydum. Tedavileri başladı. Bana burada çok yardımcı oluyorlar. Bir yaşam kurtarmak bence en büyük cennetliktir. Tepebaşı Belediyesinin bu konudaki çalışmalarını da çok beğeniyorum. Barınak çok temiz, çok duyarlılar. Barınak denilince akla gelen o çirkinlik burada kesinlikle yok. Tertemiz, medeni, uygarca bakılan yerler burası" dedi.

"Buradan herkese 'Satın Alma Sahiplen' diyorum"

Konuşmasında 'Satın alma sahiplen' çağrısında bulunan Nurdan Kılıç, "Köyde bulunan 4 kardeşten birini ben sahiplendim, birini farklı bir arkadaşımız sahiplendi, ikisini de başka bir arkadaş sahiplendi. İsmi Bıdık. Ailemizin bir üyesi oldu. Buradan da herkese çağrı yapmak istiyorum. 'Satın Alma Sahiplen' diyorum. Çünkü herkes bu konuda hem fikir. Sokaklarda sahiplenmeyi bekleyen çok can var. Tepebaşı Belediyesi ile sürekli iletişim halindeyiz. Gördüğüm hayvanlar için sürekli yönlendiriyorum. Ben sonuna kadar güveniyorum Tepebaşı Belediyesi'nin barınağına. Hepsinden Allah razı olsun. Bu yürek işi. Hepsi canı gönülden savaş veriyorlar" diye konuştu.

"Bulut ile çok mutluyuz, bize enerji kattı"

Ali Sırca, "Biz Bulut'u Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nden aldık. Bize enerji kattı. Onunla vakit güzel geçiyor. Kısaca satın alma sahiplen diyorum" ifadelerini kullandı.

"Yuvaya ihtiyacı olan çok kedi köpek var"

Ayşe Demirel ise, konuşmasında şu sözleri kaydetti:

"Çok mutluyuz, sahipleniyoruz. Herkesi de bekliyoruz. Burada yuvaya ihtiyacı olan çok kedi köpek var. Aşıları yapılıyor, takibi yapılıyor. İstediğiniz her şey burada mevcut. Parayla almak yerine sahiplenmek daha iyi. Tepebaşı Belediyesinin bu yöndeki çalışmaları da çok beğeniyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar. Arkadaşlar çok güzel ilgileniyorlar ve gece gündüz bakıyorlar."

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri tarafından aşıları tamamlanan canların bakımıyla ilgili de bilgi verildi. - ESKİŞEHİR