Tepebaşı Belediyesi Dünya Saati etkinliğine destek veriyor

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Tepebaşı Belediyesi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) iklim krizine dikkat çekmek sürdürdüğü "Dünya Saati" etkinliğine her yıl olduğu gibi bu yıl da destek olacak. Bu kapsamda 23 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası'nın aydınlatmaları 1 saat süreyle kapatılacak.

İklim değişikliği sorununa dikkat çekmek amacıyla #Dünyaİçin1SaatVer! etiketi ile 23 Mart Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, 20.30-21.30 saatleri arasında Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası'nın aydınlatmaları bir saat süreyle kapatılacak.

Yüzlerce kentte, milyonlarca insanın bir saatliğine ışıklarını kapatarak küresel iklim değişikliğine dikkat çektiği etkinlik, 2007 yılında Avustralya'da başlamıştı. WWF- Türkiye'nin organizasyonunda gerçekleşen Türkiye'deki "Dünya Saati" etkinliğine, Tepebaşı Belediyesi her yıl kurumsal olarak katılım sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi, WWF'nin yürüttüğü etkinliğe katılan ilk belediyeler arasında yer alıyor.