Tepebaşı Belediyesi Geleneksel Kurban Bayramı Yardımlarıyla İhtiyaç Sahiplerine Destek Oldu - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Geleneksel Kurban Bayramı Yardımlarıyla İhtiyaç Sahiplerine Destek Oldu

Tepebaşı Belediyesi Geleneksel Kurban Bayramı Yardımlarıyla İhtiyaç Sahiplerine Destek Oldu
11.06.2025 15:53  Güncelleme: 15:58
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Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi, bu Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak dayanışma ruhunu canlı tuttu. Bağışladıkları kurban etleri sıcak yemek olarak verilen teslimatlarla, yüzlerce aileye umut ve mutluluk sağlandı.

Tepebaşı Belediyesi Nihal- İsmail Akçura Aşevi, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oldu. Duyarlı vatandaşlar tarafından aşevine bağışlanan kurbanlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti olarak ulaştırılıyor.

Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi, her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da duyarlı vatandaşların bağışlarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürüyor. Aşevine, kurban bayramı öncesi hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan kurbanlık bağışlar, veteriner hekimler eşliğinde, İslami şartlara uygun ve hijyenik olarak kurban bayramının birinci günü tamamlandı. Kurban Bayramı dolayısıyla yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen Eskişehirliler, Tepebaşı Belediyesi aracılığı ile paylaşmanın huzurunu yaşarken bağışlanan kurban etleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti olarak ulaştırılıyor.

"Sofralara bereket kalplere umut doldu"

Yapılan bağışlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Kurban Bayramı'nın paylaşma ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yaşadığımız bu günlerde, ihtiyaç sahiplerine umut olan, gönülden yapılan her bağışın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bu anlamlı dönemde kurban bağışında bulunarak, birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerinden birini sergileyen tüm duyarlı vatandaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlerin desteğiyle, kentimizde yüzlerce aile bayram sevincini daha derinden hissetti; sofralarına bereket, kalplerine umut doldu. Her zaman olduğu gibi, bu bayramda da dayanışmayı büyüten, paylaşmanın güzelliğini yürekten hisseden siz değerli hemşehrilerimizle gurur duyuyorum. Bu duyarlılığınız, Tepebaşı'nın insan odaklı, dayanışmacı ve çağdaş belediyecilik anlayışının da en önemli temellerinden biridir. Hep birlikte daha güçlü, daha umut dolu yarınlara yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi Geleneksel Kurban Bayramı Yardımlarıyla İhtiyaç Sahiplerine Destek Oldu - Son Dakika

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