Tepebaşı Belediyesi Gönüllü Bahçesindeki Kulübeler Zarar Gördü

Yerel

Tepebaşı Belediyesi 2 Eylül Gönüllü Bahçesindeki hak sahiplerinin malzemelerini koyduğu 14 kulübe geçen gün ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına dolayısıyla zarar gördü. Hasar tespiti yapılan kulübelerin tadilat çalışmaları da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılmaya başlandı.

Tepebaşı Belediyesi 2 Eylül Gönüllü Bahçesinde bulunan ve hak sahiplerinin malzemelerini koyduğu 14 kulübe geçen gün ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına nedeniyle zarar gördü. Gerçekleşen fırtına sonrasında hasar tespiti yapıldı. Tepebaşı Belediyesi park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan hasar tespitinin ardından hak sahipleri de bilgilendirildi. Ekipler, zarar gören kulübelerin tadilatı için kolları sıvayarak çalışmalara başladı. Ekipler, hak sahiplerinin mağdur olmaması için tadilat ve yenileme çalışmalarını en kısa sürede bitireceklerini belirtti. - ESKİŞEHİR