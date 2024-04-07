Tepebaşı Belediyesi İklim Akademi Eğitimleri Devam Ediyor

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Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği İklim Sözcüleri ile İklim Akademi Eğitimlerinin 4'üncüsü gerçekleştirildi. 'İklim Okuryazarlık & Çevre' başlığında gerçekleştirilen eğitimde iklim sorunları ve çözümleri ele alındı.

Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilir ve iklim dostu bir Tepebaşı inşa etmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi'nin iklim değişikliği ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği "Tepebaşı İklim Sözcüleri" programı kapsamında düzenlenen "Tepebaşı Belediyesi İklim Sözcüleri ile İklim Akademi Eğitimleri" devam ediyor. İklim Akademi eğitim programının 4'üncüsünde ise "İklim Okuryazarlık & Çevre" üzerinde duruldu. Alanında uzman isimlerin katılımıyla 2 gün süren eğitimler Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşti.

Sunumlar gerçekleştirildi

Eğitimin ilk gününde ESTÜ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serdar Göncü tarafından 'Buzul Çağından Günümüze İklim Değişikliği & Etkileri', ESTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Eftade Gaga tarafından 'İklim Değişikliği, Kentleşme & Hava Kirliliği', ESTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi/ Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Zehra Yiğit Avdan tarafından 'Mavi Gezegen Üzerindeki Su Ayak İzi', Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ziraat Mühendisi Dr. Melis Özge Pınar tarafından 'İklim Değişikliği & Tarım', Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Gıda Mühendisi Dr. Seda Doğan tarafından 'İklim Değişikliği ve Gıda' konularında sunum gerçekleştirdi.

Katılım belgeleri verildi

Eğitimin ikinci gününde ESTÜ Ekoloji Anabilim Dalı Başkanı/ Eskişehir Sanayi Odası Sürdürülebilir ve Yeşil Sanayi Danışmanı Prof. Dr. Cengiz Türe tarafından 'İklim Değişikliği ve Küresel Müzakereler & Ulusal Politikalar' konulu sunum gerçekleştirildi. Eğitim sonunda ise sunum gerçekleştiren uzmanlara katılım belgeleri takdim edildi. - ESKİŞEHİR