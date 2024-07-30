Tepebaşı Belediyesi Kadın Üretici Ürün Satış Noktası\'na Yoğun İlgi

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Tepebaşı Belediyesi'nin yerel üretime ve kadınlara verdiği destekler doğrultusunda hizmete sunduğu Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Vatandaşlar, kadınların her zaman her yerde desteklenmesi gerektiğini belirterek Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkür ediyor. Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği proje ve çalışmalar ile üretici kadınların emeğine sahip çıkmayı sürdürüyor.İlk olarak Temmuz 2019'da hizmete başlayan ve kent halkı tarafından çok sevilen Kadın Üretici Ürün Satış Noktası haftada üç gün olmak üzere Özdilek Sanat Merkezi, Batıkent Mahallesindeki Hasan Ali Yücel Belde Evi ve Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde hizmet veriyor. Kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, kurulan tezgahlarda ürettikleri doğal ürünleri kent halkının beğenisine sunuyor. Eskişehirlilerden ilgi gören ürünler, kadınların emeklerini kazanca dönüştürmesini sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz tezgah, çadır gibi imkanların sağlandığı Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ile kadınlar, doğal ürünlerini Eskişehirlilerle buluşturuyor.

"Kadınlar hep desteklensin"

Pazarı ziyaret ederek alışveriş yapan vatandaşlar ise hizmetten dolayı memnuniyetlerini dile getiriyor. Firüzan Karaseçen, "Güzel buluyorum burayı. Herkes taze taze alışverişini yapıyor. Ürünler çok güzel. Kadınlar hep desteklensin" dedi.

Mustafa Acet, "Burası güzel. Ürünler iyi. Kadınlar gelip satıyor. Çalışmalar iyi" diye konuştu. Gülser Aktaş, "Buraya ilk defa geliyorum. Bu yeri televizyonlarda görüyordum. İyi bir şey. Burayı beğendim, tertemiz. Kadınların desteklenmesini her zaman her yerde isterim. Önceden erkekler önde kadınlar arkada olurdu. Şimdi kadınlar önde olsun isterim" ifadelerini kullandı.

Mavile Mametova, "Ürünler doğal, köyden geldiği için güven veriyor. Sık sık gelemiyoruz, ama çok da memnunuz. Sağ olsunlar geldikleri ve sattıkları için. Fiyatları da uygun" dedi. Emine Uğurlu, "Kadınlar için çok güzel bir şey belediyenin yaptığı" derken İsmihan Kök, "Çok temiz ürün satıyorlar, emeklerine değiyor. Kadınlar her zaman desteklensin isterim" diye konuştu.

Kadın Üretici Ürün Satış Noktası; salı günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde (Avlulu Çarşı arkası), perşembe günleri Özdilek Sanat Merkezi bahçesinde ve cumartesi günleri de Batıkent Mahallesindeki Hasan Ali Yücel Belde Evi bahçesinde Eskişehirliler ile bir araya geliyor. Öte yandan üretici kadınlar, çarşamba günleri Uluönder Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde, el emeği göz nuru el işi ürünlerini kent halkının beğenisine sunuyor. - ESKİŞEHİR