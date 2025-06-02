Tepebaşı Belediyesi Kurban Bayramı\'nda İhtiyaç Sahiplerine Yardım Eli Uzatıyor

Tepebaşı Belediyesi Nihal- İsmail Akçura Aşevi, Kurban Bayramı'nda bağış yapmak isteyen yardımsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü olacak.

Tepebaşı Belediyesi her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da duyarlı vatandaşların bağışlarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde uzman personel tarafından titizlik ile hazırlanan yemekler, Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından evlere servis edilerek vatandaşlara teslim ediliyor.

Öte yandan Kurban Bayramı dolayısıyla yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak isteyen Eskişehirliler, Tepebaşı Belediyesi aracılığı ile paylaşmanın huzurunu yaşayacak. Duyarlı vatandaşlar, Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi'ne kurban bağışında bulunabilecek. Aşevi'nin faaliyetleri hakkında ve kurban bağışı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların yetkililere ulaşabileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR