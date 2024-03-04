Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Belde Evi Yeni Yerine Taşındı

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Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Belde Evleri'nden Mustafa Kemal Paşa Belde Evi yeni yerine taşındı. Mustafa Kemal Paşa Belde Evi'nin resmi açılışı yoğun katılımla yapıldı.

Yakın bir zaman önce yeni yerine taşınan Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Belde Evi'nin resmi açılışı, Şeker Mahallesi İsmail Gaspıralı Sokak Soner Özübek Park içinde yapıldı. Törene, Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Belde Evi açılışı öncesi Tepebaşı Belediyesi'nin temizlik emekçilerinden kurulu Eko Şov Ritim Grubu konser verdi.

Açılışta konuşan Başkan Ataç, şunları kaydetti:

"GÜN GELİR BEN DE YERİMİ İNŞALLAH BİR KADIN BAŞKANA BIRAKIRIM"

"Belde Evi'mizin bulunduğu bu parkta çocuklarımız rahatlıkla oynarken sizler de kurslarda eğitimlerinizi tamamlarsınız. Bu Belde Evi'mizde 15 branşta 21 tane kursumuz, 344 de kursiyerimiz var. Burası en kalabalık Belde Evleri'mizden birisi. Ayrıca çocuklarımız için hızlı okuma, yaratıcı drama, jimnastik, satranç gibi kurslarımız var. Bu kurslardan da 72 çocuğumuz faydalanıyor. Bunlar daha da artacak tabii. Önümüzdeki 5 yılda bunları katlayarak hayata geçireceğiz. Biz de şimdi erkek belediye başkanıyız ama kadın belediye başkanımız olacak. Mesela kadın personel bizim belediyede yüzde 40'lara yaklaştı. Meclis üyelerimiz, muhtarlarımız da öyle. Yani Tepebaşı bölgesinde kadın değeri çok yüksek. O açıdan mutluyuz. Gün gelir ben de yerimi inşallah bir kadın başkana bırakırım" ifadelerini kullandı.

EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Belde Evi'nin isminin yeteceğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"ATATÜRK'Ü, CUMHURİYETİMİZİ HER YERDE YAŞATIYORUZ"

"Atatürk'ü, Cumhuriyetimizi her yerde, her alanda yaşatıyoruz. Belde Evleri'miz ve Büyükşehir Belediyesi'nin ESMEK kursları bu kentin aydınlık yarınlarının temelini atıyor. 7'den 70'e herkese hitap ettiğimiz kurslarımızla sosyal hayatımızı renklendiriyoruz. Meclis üyesi listelerimize bakın hep seçilecek sıralarda kadınlar var. Karşı partiye baktığımızda ise hiç kadın meclis üyesi adayı yok. Sizler ise Büyükşehir Belediyesi'ni bir kadına emanet etmek için yola çıktınız."

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de şunları dile getirdi:

"Ahmet Başkanım tüm Tepebaşı'nın ağabeyi. Bugün böyle güneşli bir günde içimizi ısıtan aslında güneş değil. Sizlerin o sevgi dolu bakışları bizim içimizi ısıtıyor, heyecanımızı artırıyor. Çok güzel bir ortamdayız sizlerle birlikte. Bugüne kadar ne hizmet verdiyse belediyelerimiz gerçekten hepsine çok güzel sahip çıktınız. Ben Ahmet Başkan'ıma özellikle kadınlara, çocuklara verdiği değer için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürüm de siz Eskişehirlilere. Çünkü bugüne kadar ne yaptıysa belediyelerimiz hep sahip çıktınız. Çok güzel kullandınız. Bundan sonra da Ahmet Başkan'ımın zaten deneyimi Ayşe Başkan'ımın da bugüne kadar şehirde verdiği emekler çok güzel değerlenecek ve ben inanıyorum ki bugüne kadar verdiği hizmetlerden çok daha fazlasını başkan olarak Ahmet Başkan'ım ve Kazım Başkan'ımla birlikte verecek."

Eskişehir'de genç ve kadın olmanın ayrıcalıklı olduğunu belirten CHP İl Başkanı Talat Yalaz ise şunları belirtti:

"Bir zihniyet düşünün gençlerin kendi yapacağı festivali bile yasaklıyor ama belediyelerimiz gençler için festivaller yapıyor. İşte bir zihniyet kadını sosyal hayattan alıp evlere kapatmak istiyor. Ama işte bu Belde Evleriyle belediye başkanlarımız kadınların sosyal hayatlarına ve maddi manevi hayatlarına katkı sunuyorlar. İşte sosyal belediyecilik, sosyal demokrat belediyecilik budur. Değerli Başkanımız Ahmet Ataç, bunu en güzel şekilde uyguladığı ve bizleri gururlandırdığı için sonsuz teşekkür ediyorum. Açılan Belde Evi'nin özellikle başta kadınlar olmak üzere bütün halkımıza hayırlı olmasını diliyor."

Belde Evleri'ndeki kurslara katılan kadınlar da açılan kurslarda kendilerini geliştirdiklerini belirterek verilen hizmetlerden dolayı Başkan Ataç ve ekibine teşekkür etti. Konuşmaların ardından Mustafa Kemal Paşa Belde Evi resmen açıldı.