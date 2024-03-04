Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Belde Evi Yeni Yerine Taşındı

Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Belde Evleri'nden Mustafa Kemal Paşa Belde Evi yeni yerine taşındı. Mustafa Kemal Paşa Belde Evi'nin resmi açılışı yoğun katılımla yapıldı.
Yakın bir zaman önce yeni yerine taşınan Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Belde Evi'nin resmi açılışı, Şeker Mahallesi İsmail Gaspıralı Sokak Soner Özübek Park içinde yapıldı. Törene, Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.
Belde Evi açılışı öncesi Tepebaşı Belediyesi'nin temizlik emekçilerinden kurulu Eko Şov Ritim Grubu konser verdi.
Açılışta konuşan Başkan Ataç, şunları kaydetti:
"GÜN GELİR BEN DE YERİMİ İNŞALLAH BİR KADIN BAŞKANA BIRAKIRIM"
"Belde Evi'mizin bulunduğu bu parkta çocuklarımız rahatlıkla oynarken sizler de kurslarda eğitimlerinizi tamamlarsınız. Bu Belde Evi'mizde 15 branşta 21 tane kursumuz, 344 de kursiyerimiz var. Burası en kalabalık Belde Evleri'mizden birisi. Ayrıca çocuklarımız için hızlı okuma, yaratıcı drama, jimnastik, satranç gibi kurslarımız var. Bu kurslardan da 72 çocuğumuz faydalanıyor. Bunlar daha da artacak tabii. Önümüzdeki 5 yılda bunları katlayarak hayata geçireceğiz. Biz de şimdi erkek belediye başkanıyız ama kadın belediye başkanımız olacak. Mesela kadın personel bizim belediyede yüzde 40'lara yaklaştı. Meclis üyelerimiz, muhtarlarımız da öyle. Yani Tepebaşı bölgesinde kadın değeri çok yüksek. O açıdan mutluyuz. Gün gelir ben de yerimi inşallah bir kadın başkana bırakırım" ifadelerini kullandı.
EBB Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Belde Evi'nin isminin yeteceğini söyleyerek, şöyle konuştu:
"ATATÜRK'Ü, CUMHURİYETİMİZİ HER YERDE YAŞATIYORUZ"
"Atatürk'ü, Cumhuriyetimizi her yerde, her alanda yaşatıyoruz. Belde Evleri'miz ve Büyükşehir Belediyesi'nin ESMEK kursları bu kentin aydınlık yarınlarının temelini atıyor. 7'den 70'e herkese hitap ettiğimiz kurslarımızla sosyal hayatımızı renklendiriyoruz. Meclis üyesi listelerimize bakın hep seçilecek sıralarda kadınlar var. Karşı partiye baktığımızda ise hiç kadın meclis üyesi adayı yok. Sizler ise Büyükşehir Belediyesi'ni bir kadına emanet etmek için yola çıktınız."
CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de şunları dile getirdi:
"Ahmet Başkanım tüm Tepebaşı'nın ağabeyi. Bugün böyle güneşli bir günde içimizi ısıtan aslında güneş değil. Sizlerin o sevgi dolu bakışları bizim içimizi ısıtıyor, heyecanımızı artırıyor. Çok güzel bir ortamdayız sizlerle birlikte. Bugüne kadar ne hizmet verdiyse belediyelerimiz gerçekten hepsine çok güzel sahip çıktınız. Ben Ahmet Başkan'ıma özellikle kadınlara, çocuklara verdiği değer için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürüm de siz Eskişehirlilere. Çünkü bugüne kadar ne yaptıysa belediyelerimiz hep sahip çıktınız. Çok güzel kullandınız. Bundan sonra da Ahmet Başkan'ımın zaten deneyimi Ayşe Başkan'ımın da bugüne kadar şehirde verdiği emekler çok güzel değerlenecek ve ben inanıyorum ki bugüne kadar verdiği hizmetlerden çok daha fazlasını başkan olarak Ahmet Başkan'ım ve Kazım Başkan'ımla birlikte verecek."
Eskişehir'de genç ve kadın olmanın ayrıcalıklı olduğunu belirten CHP İl Başkanı Talat Yalaz ise şunları belirtti:
"Bir zihniyet düşünün gençlerin kendi yapacağı festivali bile yasaklıyor ama belediyelerimiz gençler için festivaller yapıyor. İşte bir zihniyet kadını sosyal hayattan alıp evlere kapatmak istiyor. Ama işte bu Belde Evleriyle belediye başkanlarımız kadınların sosyal hayatlarına ve maddi manevi hayatlarına katkı sunuyorlar. İşte sosyal belediyecilik, sosyal demokrat belediyecilik budur. Değerli Başkanımız Ahmet Ataç, bunu en güzel şekilde uyguladığı ve bizleri gururlandırdığı için sonsuz teşekkür ediyorum. Açılan Belde Evi'nin özellikle başta kadınlar olmak üzere bütün halkımıza hayırlı olmasını diliyor."
Belde Evleri'ndeki kurslara katılan kadınlar da açılan kurslarda kendilerini geliştirdiklerini belirterek verilen hizmetlerden dolayı Başkan Ataç ve ekibine teşekkür etti. Konuşmaların ardından Mustafa Kemal Paşa Belde Evi resmen açıldı.
Son Dakika › Yerel › Tepebaşı Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Belde Evi Yeni Yerine Taşındı - Son Dakika
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, yıllardır hizmet alamadıklarını söyleyen Mahmudiye ilçesinin Türkmenmecidiye ile İsmetpaşa mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlara 'çözüm sözü' verdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Rüzgar ve Toprak Ceyhan kardeşler, babalarının mesleği sayesinde motosiklet sporuna ilgi duymaya başladı. Şimdiden 3 kupa kazanan kardeşler, 2024 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nda birinci olmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Babaları tarafından desteklenen Rüzgar ve Toprak, gelecekte başarılı birer sporcu olmayı hedefliyor.
İstanbul'da terzilik yapan Züleyha Akgül, Hatay'da depremzede kadınlara çadırda dikiş eğitimi vererek aile bütçelerine katkı sağlıyor. Akgül, çocuklarla oyuncak yapma etkinliğine annelerin de katılmasıyla dikiş öğretme fikriyle harekete geçti. Hatay'da kurduğu atölyede depremzede kadınlara dikiş eğitimi veren Akgül, onların meslek sahibi olmalarını ve ev bütçelerine katkı sağlamalarını amaçlıyor. Proje kapsamında yaklaşık 50 kadına dikiş eğitimi verildi ve kadınlar ürettikleri ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor.
31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti tarafından yapılan araştırmalarda İstanbul'da yarışın halen kafa kafaya olduğu belirtildi. Üsküdar, Sancaktepe, Çekmeköy ve Beyoğlu'nda bıçak sırtı bir yarış olabileceği değerlendirilirken Üsküdar için "Gittikçe Kadıköy'leşiyor" yorumu yapıldı.
AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yaklaşan yerel seçim öncesinde Cumhur ittifakı belediye başkan adaylarının millete hizmetkar olmak için kentin altını üstüne getirdiklerini söyledi.
Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çalışma döneminde kendisine eşlik eden muhtarlarla bir araya geldi. Buluşmada Filiz Başkan, 25 yıl boyunca Zafer Mahallesi'nde muhtarlık yapan Derviş Dede'ye teşekkür plaketi verdi.
İspanya'nın Valencia kentinde bulunan Campanar Mahallesi'ndeki 14 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu gece saatlerine doğru söndürülebildi.
Çanakkale'de kadın çiftçilerin süs bitkileri sektöründe üretime başlaması için protokol imzalandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Ziraat Odası ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası arasında imzalanan protokol ile üreticilere başlangıç materyali sağlanacak ve satış-pazarlama desteği verilecek. Proje kapsamında kadın çiftçilere eğitimler verilecek ve üretim seraları gezilecek. Temmuz ayında süs bitkisi üretimine geçilecek ve ürün ihracatı desteklenecek.
CHP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, seçim ziyaretleri sırasında gördüğü yabancı uyruklu çocukları işaret ederek ''Ben bunları gönderirim, bu çocuklar büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olacak.'' dedi.
İspanya'nın Valencia kentinde bulunan 14 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yangın, binanın dış cephesinde bulunan son derece yanıcı poliüretan kaplama nedeniyle hızla yayıldı. Söndürme çalışmalarında 22 itfaiye ekibi görev aldı ve yangın gece saatlerine doğru kontrol altına alındı.
Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Aşağı Görle Mahallesi'nde yerel halkla buluştu. Mahalle ziyaretleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte Kaymakam Gündoğdu, vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet ederek, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası başladı. Turnuvada 16 takım mücadele edecek ve final müsabakası 9 Mart'ta oynanacak. Takımlar, kadına karşı şiddet konusunda farkındalık sağlamak amacıyla sahaya 'Kadına şiddete karşıyım de' yazılı pankartlarla çıktılar. Ayrıca turnuvaya başvuru yapan takımların gönüllülük esasıyla topladığı 16 bin lira, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesabına yatırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?