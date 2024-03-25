Tepebaşı Belediyesi Muttalip Mahallesi'nde iftar etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Tepebaşı Belediyesi Muttalip Mahallesi'nde iftar etkinliği düzenledi

Tepebaşı Belediyesi Muttalip Mahallesi\'nde iftar etkinliği düzenledi

Tepebaşı Belediyesi'nin her yıl Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar etkinliği bu kez Muttalip Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, mahallelilerle bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

25.03.2024 17:13  Güncelleme: 17:16
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Tepebaşı Belediyesi'nin her yıl Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği ve farklı mahallede gerçekleştirdiği iftar etkinliği bu kez Muttalip Mahallesi'nde düzenlendi. Yüzlerce Muttalipli ile iftarda bir araya gelen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, " Eskişehir'de oluşturduğumuz huzur ve güven ortamı yıllardır devam ediyor. Bu kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhu ile yarınlara hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin her yıl Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği ve her akşam farklı mahallede kurduğu iftar sofraları, bu kez Muttalip Mahallesi'nde kuruldu. İftar programına Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce ile birlikte katılarak oruçlarını açmak üzere bir araya gelen mahallelilerle buluştu. Başkan Ataç, etkinliğe yoğun katılım gösteren vatandaşlarla selamlaşırken, hayırlı Ramazanlar diledi. Başkan Ataç, "Eskişehir'imiz, Tepebaşı'mız, Muttalip'imiz çok kıymetli. Yıllardır Ramazan aylarını ilçemizde büyük bir beraberlikle geçiriyoruz. Hep birlikte iftar yapmanın, aynı sofraya oturmanın huzuru çok başka. Eskişehir'de oluşturduğumuz huzur ve güven ortamı yıllardır devam ediyor. Bu kardeşlik, birlik ve beraberlik ruhu ile yarınlara hep birlikte yürümeyi sürdüreceğiz. Tüm hemşehrilerimin Ramazan ayını kutluyorum. Ayrıca gelecek dönemde Muttalip'te hizmete sunacağımız erken çocukluk eğitim merkezimiz ve davet salonumuzun da şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi Muttalip Mahallesi'nde iftar etkinliği düzenledi - Son Dakika

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